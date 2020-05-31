Не торопитесь — финансовый гороскоп на 1 июня

Почему сегодня не стоит торопиться и идти напролом к заветной цели?

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов благоприятное время для укрепления контактов и использования имеющихся деловых связей для урегулирования текущих вопросов. Возможно, некоторые запланированные на сегодня дела не потребуется выполнять, поскольку надобность в них отпадет. Уделяйте внимание техническим новинкам – их использование может повысить эффективность работы.

Телец

Тельцы будут в первую очереди ориентированы на решение финансовых и материальных вопросов. Деньги на сегодняшний день должны стать для вас мерилом успеха в профессиональной деятельности. Чем выше будет уровень доходов, тем лучше вы справились с поставленными задачами. Воздерживайтесь от тех видов работ, в которых вы пока не ощущаете себя достаточно опытными.

Близнецы

Сегодня звезды призывают Близнецов к взвешенным оценкам и самокритичности. Это хороший день для работы над собственными ошибками, для пересмотра некоторых своих представлений и мнений. Сделанные выводы помогут вам избегать подобных ошибок в будущем. Будьте внимательнее к коллегам по трудовому коллективу, сдерживайте эмоции.

Рак ‌‌

Сегодня наиболее преуспеют те Раки, кто имеет комфортные условия труда, работает на дому или занимается неофициальной подработкой. Возможно, кто-то из коллег заболеет, и вас попросят выйти на его подмену. Могут быть и другие варианты дополнительной подработки. Торговцам не рекомендуется делать оптовые закупки товара на базах. Также следует воздержаться от обмена валюты.

Лев ‌‌

Главное условие успеха для Львов на сегодня, способное уберечь вас от неудач – экономное расходование денег. Это не так просто, как может показаться. Дело в том, что обстоятельства будут побуждать вас к финансовым тратам. Например, может сломаться техника, с которой вы работаете и потребуется нести незапланированные расходы. Старайтесь бережно обращаться со своим движимым и недвижимым имуществом.

Дева ‌‌

У Дев этот день хорош для пересмотра некоторых своих целей и задач. Возможно, вы осознаете, что добиться желаемого результата в короткие сроки не удастся. Внимательно отслеживайте и учитывайте все внешние события, которые так или иначе могут повлиять на вашу работу. Высокая степень осознанности поможет вам в реализации задуманного.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов благоприятный день для поисков новых вариантов для закупки и продажи товаров. Маркетинговые исследования рынков будут весьма плодотворными и вы сможете найти то, что искали. Ускоряется товарно-денежный оборот. Вместе с тем, сейчас вы можете оказаться в ситуации, когда ваша свобода поведения будет ограничена.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов неблагоприятный день для участия в собраниях, совещаниях, планерках и любых иных коллективных мероприятиях, где решения принимаются путем голосования. Будьте готовы к неожиданностям, типа технических сбоев, задержке поступления финансовых платежей и т.п. Не исключено, что вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы.

Стрелец

Чтобы добиться поставленной цели, типичным Стрельцам сегодня не следует торопиться и идти напролом. Излишне прямолинейная тактика может привести вас к результату, обратному тому, что вы ожидаете. Старайтесь внимательнее прислушиваться к тому, что говорят клиенты и деловые партнеры. Вы добьетесь успеха только при чете не только своих интересов, но и интересов других людей.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам делать ставку на дружную работу с коллегами по трудовому коллективу. Только в ходе конструктивного сотрудничества с ними вы сможете добиться впечатляющих результатов. Вместе с тем, это не лучший день для тех, кто сегодня оказался в командировке или работает вахтовым методом. Старайтесь не нарушать дисциплину труда.

Водолей

Сегодня типичным Водолеям может представиться удачный шанс на получение неплохого дохода путем финансовых спекуляций. Например, торговцы могут купить оптом партию товара по выгодной цене и быстро реализовать его в дальнейшем. Неплохой день для обмена валюты. Кроме того, воздержитесь от покупок в кредит.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб не лучший день для ведения переговоров и подписания юридически обязывающих документов. А если придется подписывать, то внимательно вычитывайте документы. Это поможет вам отыскать и исправить ошибки. Прежде чем начинать что-то новое, сначала необходимо довести до полного завершения то, что у вас остается недоделанным.