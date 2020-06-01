Авторитет для всей семьи, или Как родителю не стать учителем

До поступления в школу главный взрослый в жизни ребенка – это родитель.

Именно его мнение и реакция на происходящее становится для ребенка той точкой, отталкиваясь от которой он строит свою картину мира, соотносит свои поступки как хорошие или плохие, ищет одобрения. В жизнь первоклассника и его семьи вместе с учебниками, уроками, новым расписанием приходит и новая значимая фигура - фигура учителя.

Отныне ребенок будет проводить с этим человеком каждый день несколько часов, его мнение важно, его оценки так же имеют большой вес. Фигура учителя начинает присутствовать в жизни всей семьи, например, в виде «что сказала Марь Иванна?», «Надо делать так, чтобы ей понравилось!». Гипотетическая Марь Иванна может стать незримым учителем не только для ребенка, но и для всей семьи, оценивая по достоинству их результаты по воспитанию и образованию ребенка. Поэтому важно найти для этой фигуры свое место.

Одним из вариантов сложного и дисгармоничного присутствия учительской фигуры в семье является смешение ролей. Это происходит, когда родители, стремясь продемонстрировать свою компетентность, все силы бросают на то, чтобы у ребенка были самые высокие оценки, чтобы он был первым во всем. И то время, которое остается от школы, тратится, опять же, на учебу, зубрежку, приготовление уроков. Только вместо учителя дома мама, папа или бабушка.

В результате ребенок теряет самое важное и ценное, что у него есть - ощущение тепла, комфорта и безусловного принятия: те взрослые, которые раньше его принимали, теперь требуют скучных и неприятных вещей, сделанных уроков и высоких оценок. А раньше у них было время и силы на то, чтобы просто побыть вместе, поиграть, обняться.

Получается, что родители взяли на себя функции педагога. Учить, оценивать должен посторонний человек, задача которого будет именно донести знания, человек, от которого ребенок не будет требовать заботы и тепла. Но когда родители превращаются в преподавателей, случается так, что сам школьный учитель начинает дарить недостающую любовь и поддержку ребенку, неизбежно вступая в конфликт с семьей.

Как из этой ситуации можно выйти? Помнить о своей роли. Никто и никогда не сможет заменить родителей только в одном - в силе их любви. Отказывайтесь от репетиторских функций, передавайте их третьим лицам. Каждый день находите время для того, чтобы просто быть с ребенком: играть, гулять, читать, рисовать. Если полностью отказаться от совместного приготовления уроков невозможно, минимизируйте это время. И, главное, говорите (сначала себе, потом окружающим) о том, что для вас самое главное - это жизнь и счастье ребенка. Хотя бы потому, что это правда. Учеба в школе рано или поздно заканчивается (хотя иногда в это верится с трудом), а любовь родителей остается с ребенком на всю жизнь.

Джессика Франтова