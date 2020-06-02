Экстрасенс назвал 5 самых самовлюбленных знаков

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал пять самых самовлюбленных знаков зодиака.

Так, по мнению ясновидящего, на первом месте в рейтинге самых самовлюбленных знаков оказался Стрелец. Ему нужно либо все, либо ничего, считает Мехди Вафа. Он отметил, что Стрелец в попытках кого-то очаровать применит чувство юмора, обаяние и другие качества. Он любит себя, ценит жизнь и сделает все, чтобы мир соответствовал его запросам.

Второе место в списке экстрасенс отдал Козерогу. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, требуют всего самого-самого. Козерогу важно все делать «на уровне». Люди этого знака любят внимание и часто прибегают к элементам театрализованности.

На третьем месте расположился Лев. По словам Мехди Вафы, людям под этим знаком свойствен эгоцентризм. Они могут много и красиво говорить, часто лидируют в компании. При природе Львы талантливы, обаятельны и прекрасно знают свои плюсы.

Скорпионам экстрасенс отдал четвертое место в списке самых самовлюбленных знаков. Они умеют «держать марку» — при необходимости проявляют самоконтроль, однако часто категоричны и не привыкли жертвовать своими принципами.

И пятое место в рейтинге досталось Ракам, которые умеют относиться к себе и своему пространству с глубоким уважением. Люди под этим знаком не упустят возможности продемонстрировать свои плюсы, знания, навыки, но во всем они соблюдают невидимую границу. Однако, уточнил Мехди Вафа, Раки способны поставить себя так, что можно засомневаться в его скромности, сообщает «СтарХит».