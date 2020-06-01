Астрологи назвали знак зодиака, не умеющий любить

По мнению астрологов, среди всех знаков зодиака не умеют любить только Близнецы.

Для представителей знака любовь не имеет никакого значения. Они свободно могут рассуждать о чувствах, при этом не испытывая никаких ощущений.

Обычно Близнецы не стремятся к семейным отношениям. И даже если они вдруг решаются на такой шаг, то делают это при определенных условиях.

Прежде эксперты сообщали, что категорически не совместим союз Козерога и Овна. Имеющиеся у представителей знака астральные рога говорят о том, что мира в этой паре не предвидится. Огненный и чувственный Овен сведет с ума своим поведением рационального Козерога, у которого все спланировано до мелочей. Овны будут упрекать Козерогов в их приземленности и эмоциональности. Однако хуже всего, что представители обоих знаков не будут уступать друг другу ни в чем. В основном такие пары расходятся.

Не менее роковая пара — Скорпион и Телец. Влюбчивые Тельцы посвящают себя обаятельным Скорпионам, однако требуют к себе внимания. А самовлюбленный Скорпион к такому не способен, он не собирается никому поклонятся. Обычно такие отношения завершаются разбитым сердцем Тельца.