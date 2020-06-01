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Астрологи назвали знак зодиака, не умеющий любить

Говорит Уфа2 часа назад
Фото: Говорит Уфа

По мнению астрологов, среди всех знаков зодиака не умеют любить только Близнецы.

Для представителей знака любовь не имеет никакого значения. Они свободно могут рассуждать о чувствах, при этом не испытывая никаких ощущений.

Обычно Близнецы не стремятся к семейным отношениям. И даже если они вдруг решаются на такой шаг, то делают это при определенных условиях.

Прежде эксперты сообщали, что категорически не совместим союз Козерога и Овна. Имеющиеся у представителей знака астральные рога говорят о том, что мира в этой паре не предвидится. Огненный и чувственный Овен сведет с ума своим поведением рационального Козерога, у которого все спланировано до мелочей. Овны будут упрекать Козерогов в их приземленности и эмоциональности. Однако хуже всего, что представители обоих знаков не будут уступать друг другу ни в чем. В основном такие пары расходятся.

Не менее роковая пара — Скорпион и Телец. Влюбчивые Тельцы посвящают себя обаятельным Скорпионам, однако требуют к себе внимания. А самовлюбленный Скорпион к такому не способен, он не собирается никому поклонятся. Обычно такие отношения завершаются разбитым сердцем Тельца.

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