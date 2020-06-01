Что могут рассказать о вашей личности пальцы ног

Прежде чем чем приступить к тесту, посмотрите внимательно на свои пальцы ног и выберите подходящий вариант на картинке.

SM News

1. Форма пальцев в виде подъема. Характеризует вас как позитивного человека. Вы любите гулять в дождливую погоду. Ваше любимое время года — осень. На здоровье редко когда жалуетесь.

2. Широкий палец. Вам можно позавидовать, у вас очень много друзей. Любите весело проводить время в шумных компаниях, на вечеринках. В душе вы романтик, предпочитаете гулять по ночному городу с любимым человеком.

3. Пальцы в виде крыши. Вам намного приятнее отдохнуть одному, чем провести время в шумной компании. У вас хорошее воспитание, вы спокойный человек. Любите зимнее время года и прогулку во время легкого снегопада.

4. Большой палец. Для вас самое ценное в жизни — это ваша семья. Любите проводить вечера в семейном кругу, а также отдыхать на природе и гулять под проливным дождем.

5. Лесенка. У вас не так много друзей, но те, которые есть, — самые верные друзья. Вы интроверт. Любите жаркое время года, проводить время на море.