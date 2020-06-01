Топ-3 самых инициативных и предприимчивых знаков зодиака

Предприимчивость – черта характера, которая позволяет выжить в любой ситуации.

Сейчас, когда мир столкнулся с новым вирусом и наша жизнь полностью поменялась, именно предприимчивость может спасти нас от экономического кризиса и психологического упадка. Мы составили топ-3 самых предприимчивых знаков зодиака, встречайте.

На третьем месте Близнецы

Близнецы обладают неиссякаемым источником идей, которые к тому же и работают. То есть если, например, Водолеям в голову приходят идеи безумные и малоприменимые на практике, то Близнецы мыслят прагматично, даже расчетливо (чего не скажешь, глядя на это взбалмошное воздушное существо). Они всегда готовы оставить прошлое, чтобы жить здесь и сейчас, а еще Близнецы не озадачены вопросами морали, поэтому легко могут найти выход из любой ситуации. Они обожают разнообразие, и именно нелюбовь к скуке толкает Близнецов искать новые решения и подходы к привычным вещам, существенно облегчая себе жизнь. И даже если Близнецы не смогли придумать ничего дельного, они обязательно найдут того, что придумает.

На втором месте Овен

Сам бог Астрологии велел Овну не оставаться на месте, а идти напролом. Овен придумает новый бизнес там, где уже все разрушено, где настал апокалипсис. А все благодаря энергии Овна: она буквально бьет через край. Овну необходимо постоянное движение и следование за своей целью, поэтому он совсем не из тех, кто будет сидеть сложа лапки. Да, Овен часто слишком импульсивен и горяч, зато именно благодаря ему часто создается что-то качественное новое.

И на первом месте – Стрелец

Да, Стрелец поистине лидер в плане предприимчивости, он словно соединяет легкость и интеллектуальность Близнецов и горячность, огненность Овна – получается дикий коктейль, способный на все. Стрельцы обожают изучать что-то новое и создавать что-то новое, и могут делать это полностью самостоятельно. Энергии Стрельца хватает не только на него самого, но и на целую команду единомышленников. Из Стрельцов получаются отличные лидеры, предприниматели и идейные предводители – за ними действительно хочется следовать.

Дарья Лопушкова