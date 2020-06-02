Не верьте обещаниям начальства — финансовый гороскоп на 3 июня

Почему сегодня стоит меньше общаться с начальством, а тем более верить ему?

Овен ‌‌

Овнам в этот день рекомендуется держать свои эмоции под контролем. Ваше отношение к деньгам по части их расходования сегодня может быть излишне эмоциональным. Вы будете склонны делать покупки под влиянием эмоционального импульса, не особенно задумываясь о цене и качестве товара. Поэтому вы рискуете выйти за рамки бюджета.

Телец

Тельцам необходимо проявить внимание к деталям и тонким нюансам. Сегодня при ведении переговоров с деловыми партнерами обязательно обговаривайте все детали. Необходимо четко формулировать и фиксировать достигнутые договоренности, дабы не возникало сложностей и разночтений в дальнейшем. Не доверяйте обещаниям случайных людей.

Близнецы

В этот день при выполнении текущей работы у Близнецов могут возникнуть торможения. Основная причина этого – не вполне благоприятные отношения с коллегами по трудовому коллективу. Не дайте втянуть себя в обсуждение сплетен и слухов, не поддавайтесь на провокации и интриги. Старайтесь все текущие дела выполнять самостоятельно.

Рак ‌‌

Ракам необходимо не отрываться от реальности в своих мыслях и поступках. Перед тем как планировать нечто грандиозное и перспективное подумайте о последствиях своих начинаний. Сегодня есть вероятность некоторой эйфории, нереалистичного подхода в новых делах. Настроение может быть радужным, оптимистичным, но это не означает, что в делах сопутствует успех.

Лев ‌‌

Львам в этот день не следует ставить перед собой излишне масштабных задач и устанавливать сроки завершения тех или иных работ. Именно на стадии завершения могут проявиться наиболее проблемные моменты. Например, у строителей при передаче готового объекта заказчику, могут обнаружиться недоделки и брак в работе. Нежелательно договариваться об аренде помещений и заключать соответствующие договора.

Дева ‌‌

Девам необходимо более тщательно подходить к работе с информацией. Если ваша работа связана с документами и поездками, то сегодня могут возникнуть осложнения. Главное, о чем следует помнить: будьте внимательными к сведениям, поступающим от людей. Вы можете что-либо не запомнить или перепутать, введя себя в заблуждение. Может быть затруднено объективное восприятие информации.

Весы ‌‌

Главное правило для Весов сегодня состоит в том, что надо жить по средствам и стремиться соблюдать баланс между расходными и доходными статьями бюджета. Дело в том, что сейчас у вас усиливается желание делать покупки, не особенно задумываясь о том, нужно ли это вам в действительности или нет. Чтобы не возбуждать в себе потребительский аппетит, воздержитесь от шопинга.

Скорпион

Сегодня благоприятный день для тех Скорпионов, кто работает индивидуально. Если же ваша работа плотно завязана на деловое партнерство или имеет отношение к клиентским услугам, то могут обозначиться сложности. Внимательно выслушивайте и записывайте пожелания клиентов – это поможет вам избежать досадных недоразумений в работе. Старайтесь браться за те дела, которые не требуют длительных усилий.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам действовать открыто и не искать обходные пути там, где не удается быстро решить вопросы. Неблагоприятно пойдут дела у тех, кто работает на полставки, по совместительству, или имеет неофициальную подработку. Индивидуальным предпринимателям рекомендуется брать предоплату за свою работу.

Козерог

Козерогам рекомендуется уклониться от любых коллективных мероприятий. Просиживать время на собраниях, совещаниях, конференциях, семинарах – значит тратить время впустую. Если в ваши профессиональные функции не входит организация подобных мероприятий, то лучше от них уклониться. Также это неблагоприятное время для творческой деятельности.

Водолей

Сегодня у Водолеев благоприятное время для работы в сфере недвижимости. Риэлтеры смогут довести до завершения сделки по купле-продаже квартир у тех клиентов, которые были в разработке. Успешно поработают строители, дизайнеры по интерьеру и коммунальщики. А вот для продвижения в карьере день складывается неудачно. Не следует верить обещаниям начальства.

Рыбы ‌‌

Если этот день застал Рыб в командировке, то будьте внимательнее при оформлении деловых бумаг и при покупке билетов на дорогу. И в том и в другом может получиться путаница. Успешно складывается этот день у торговцев – ваши обороты вырастут и товар будет пользоваться спросом. Также это удачное время для деловых контактов и учебы.