Страсти бушуют — гороскоп на 3 июня

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе усиливает чувствительность и страстность, располагает к интимности, скрытности, заставляет верить приметам, снам, памяти, чутью.

Возможен особый интерес к магии и секретам. Тесно связано душевное и физическое самочувствие. Многие дела хорошо пойдут под музыку. Интригующие события развернутся за кулисами. Подходящий день для деятельности, связанной с приватными услугами, тренировкой навыков выживания, охраной, слежкой. Хорошо заниматься йогой, растяжкой, восточными боевыми искусствами. В делах и быту выручат созданные в прошлом резервы, убежища, метки, запасные пути.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам не стоит медлить с осуществлением задуманного и отлынивать от выполнения сложных задач. День создает условия для тайных маневров и манипуляций, помогает вам скрыть ваши мотивы и сохранить в секрете боевые приемы. Многое будет делаться по наитию или по памяти. Можно ориентироваться на приметы или на маяки, расставленные в прошлом. День удачен для разведки и действий под прикрытием.

Телец

Тельцам стоит пользоваться удачным моментом для сотрудничества, в том числе, секретного. Можно быстро выполнить договоренности, достигнутые утром или накануне вечером. При необходимости, поле действий будет расширено. Если вы остались в одиночестве, поможет кто-то из друзей или родни (возможно, они почувствуют ваши нужды интуитивно). Не исключена и помощь от случайных лиц, например, попутчиков.

Близнецы

Близнецам предстоит день рутинных забот. Для начала, желательно внутренне настроиться на работу: как только вы или ваши помощники поймаете нужную эмоциональную волну, дело пойдет как по маслу. Войдя в азарт, вы решите заодно несколько сопутствующих проблем. Лучше заниматься рудиментами прошлого - например, лечением застарелой болезни, влажной уборкой, отработкой долгов, ремонтом старой техники.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам не стоит сидеть без дела. Звезды охотно помогут согласовать выбранные занятия с личными привычками и настроением. Можно опираться на память, интуицию, примету, сон. Легко будут решаться текущие задачи в бизнесе, быту, творчестве, воспитании детей. Любое дело пойдет легче под музыку. Удачный день для занятий фитнесом и спортом, вдвойне благоприятны растяжка, йога, боевые искусства.

Лев ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Львам найти время для домашних дел, благоустройства или уборки личной территории. День подходит для бытовых хлопот, поддержки семейного бизнеса, работы на дому, помощи родителям, удаживания жилищных проблем. Сослужат хорошую службу старые традиционные системы охраны и защиты - от пультовой сигнализации до верного четвероногого друга, стерегущего дом в ваше отсутствие.

Дева ‌‌

Девам лучше использовать этот день для разъездов, общения, решения насущных дел. Не стоит унывать, если по мере развития событий первоначальный список задач расширится: справиться с растущим фронтом работ помогут взаимопонимание и взаимовыручка. Пригодится интенсивный контакт с родней или близким старинным окружением. Поможет не терять оптимизма и тот факт, что большинство проблем вам знакомы.

Весы ‌‌

Сегодня Весам стоит поставить в приоритет бизнес, бытовые хлопоты, уплату налогов и долгов. В ходе шоппинга лучше отдать предпочтение хозяйственным нуждам, выбору лекарств, бытовой химии, инструментов, снаряжения, оборудования. Если возникла срочная необходимость в чем-то, не стоит сразу хвататься за кошелек: возможно, у вас в хозяйстве имеются лишние вещи, не задействованные резервы и «заначки».

Скорпион

Сегодня Скорпионы легко сориентируются в обстановке и начнут ловко действовать в своих интересах. Для типичных Скорпионов лучшим навигатором станет их блестящая природная интуиция. Остальным помогут внешние обстоятельства, окружение и «запас прочности» из прошлого. Не стоит медлить, если вы хотите продемонстрировать свое мастерство, подтянуть физическую форму, защитить свои права или владения.

Стрелец

Сегодня благополучие Стрельцов зависит от их бэкграунда, наличия собственных «запасных мощностей» и умения их использовать. Ваши моральные активы будут иметь мало значения, если не подкреплены материальными. День помогает черпать помощь из ресурсов, созданных в прошлом, например, копилки или резервного счета. Вас могут выручить богатые должники. Старайтесь не афишировать свои действия и методы.

Козерог

Сегодня Козероги могут рассчитывать на помощь старых друзей, но неплохо справятся с поставленной задачей и в одиночку. Возможно, это будет продиктовано недоверчивостью и стремлением максимально обезопасить себя на будущее. Вас сделает осмотрительнее память о чужом и своем негативном опыте. Также, в эти сутки вы крайне скрытны. Не исключено, что даже близкие не будут догадываться о ваших маневрах.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям заниматься текущими делами, избегая радикальных жизненно важных решений. Лучше поставить на паузу свои новые планы, а хитрость и изобретательность направить на улаживание давних проблем и извлечение дохода из знакомых источников. Уйдя с головой в насущные хлопоты, вы не только ничего не потеряете, но и получите бонус, в виде лишнего заработка или отданного долга.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды благоволят Рыбам и советуют им быть смелее. Удача возможна в любой обстановке и в любом месте - в том числе, вдали от дома, в стесненных условиях, в сомнительной ситуации. Не стоит преследовать сугубо материальные цели, сейчас вам куда важнее утвердить свою моральную победу. Вы победите благодаря членству во влиятельной группе, получите поддержку или свою долю в «общем пироге».