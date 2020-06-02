Инструкция по применению: солнечное затмение

На этот раз мы сможем увидеть Солнечное затмение 21 июня. В течение одних суток Земля будет переживать уникальные изменения. В этом материале мы расскажем, что делать и от чего лучше воздержаться в этот период.

Это яркое астрономическое явление особенно тем, что энергии, передающиеся Солнцем на Землю, будут подвержены значительным колебаниям в результате чего могут произойти резкие изменения в поведении всех живых существ, людей в первую очередь. Многие могут почувствовать в это время недомогание, упадок сил или, наоборот, возросшую эмоциональность и чрезмерное возбуждение.

Самый главной задачей на эти сутки является сохранение гармонии с собой и окружающим миром. За счет этого удастся избежать многих неприятностей.

Влияние Солнечного затмения в этом году могут особенно сильно ощутить люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, склонные к эмоциональным переживаниям. Именно поэтому необходимо постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и спиртных напитков, также снизить употребление крепкого кофе и чая. Хорошо если появится возможность не переутомляться как физически, так и морально, чтобы организм не был подвержен стрессу. Любителям вкусно поесть лучше умерить пыл и не употреблять тяжелую пищу. Рекомендуется принимать ванну, воспользоваться услугами спа и полностью расслабиться. Благотворительная деятельность положительно отразиться на вашей жизни.

В период Солнечного затмения не рекомендуется выходить из дома за 4 часа до и после этого события. Приготовление пищи непосредственно в этот момент может отрицательно повлиять на нее и лишить полезных свойств. К тому же лучше не иметь дела с острыми предметами. Необходимо отложить все важные встречи и подписания договоров. Солнечное затмение отрицательно влияет на любые начинания, так что лучше на этот момент умерить амбиции.

Очень важно собрать всю позитивную энергию и направить ее на что-либо хорошее. В этот день нельзя поддаваться негативной энергии. Старайтесь думать только о хорошем, потому что Солнечное затмение – это усилитель всего. Выберите яркую, сильную и радостную цель и после этих суток начинайте стремление к ее достижению.