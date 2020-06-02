Что делать, если на вас влияет энергетический вампир

Многие люди, сами того не зная, являются энергетическими вампирами.

Чтобы быть в тонусе и пополнять свои ресурсы, они намеренно выводят на эмоции окружающих и питаются их энергией. Близкие от этого очень сильно страдают, так как после общения с энергетическим вампиром у них начинается недомогание и упадок сил. Однако, таким людям можно противостоять, главное знать, как это сделать.

Распознайте симптомы

Не стоит сразу сваливать недомогание и течение какой-либо болезни с энергетическим вампиризмом. Возможно, вы просто действительно устали или простудились. Сначала нужно удостовериться, что ваши ресурсы забирает именно вампир. Однако, если вы не больны и не чувствуете с утра чудовищной усталости, возможно, вами питается энергетический вампир. Симптомы нельзя отличить от других заболеваний. У одних людей может просто появляться плохое настроение, другие – устают, но, если человек забирает у вас слишком много энергии и делает это часто, дело может дойти до мигрени, головокружения и боли в мышцах.

Определите угрозу

Вы не можете точно знать, кто из всех людей, с которыми вы сегодня общались, забрал вашу энергию. Однако, это можно проверить по их поведению. Последите за собой и своими собеседниками. Если они часто выводят вас на негативные эмоции, например, провоцируют спор или унижают, то наверняка им нужна ваша энергия. Стоит понять, что вампиры питаются негативом, так как это наиболее сильный источник. Найдите такого человека в вашем окружении, это будет первый этап для противостояния ему.

Сдерживайте эмоции

Старайтесь не воспринимать все близко к сердцу. Если не получается – не показывайте этого. Если вы давно общаетесь с энергетическим вампиром, он уже привык пополнять свои ресурсы за ваш счет. Если вы резко перестанете транслировать ему свои эмоции, он будет пытаться делать это снова и снова. Для этого нужна выдержка. Попробуйте психологические практики дыхания, заземления и отвлечения. Так, вы покажете энергетическому вампиру, что можете ему противостоять. Кроме того, такая практика очень пригодится в жизни, потому что показывать все свои чувства хочется не всегда.

Замените негатив на позитив

Энергетические вампиры могут питаться позитивными эмоциями, но они не дают им столько сил, как негатив. Поэтому, если вас провоцируют, попробуйте улыбнуться и не придавать этому значения. Конечно, и эту энергию у вас заберут, но в скором времени вампир отстанет сам, так как ваши эмоции больше не будут приносить ему удовлетворение.

Алевтина Кузнецова