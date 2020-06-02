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Астрологи рассказали, чему доверяют знаки зодиака

Крестьянская жизнь3 часа назад
Фото: depositphotos

Как сообщают специалисты по звездам, по знаку зодиака можно определить, на что полагается человек при принятии важных решений.

Люди, рожденные под созвездиями Тельца, Рака, Льва, Весов и Рыб, в сложных ситуациях всегда прислушиваются к своему сердцу. Они склонны больше доверять чувствам, чем доводам рассудка. Из-за эмоций многие решения такие люди принимают импульсивно, что не всегда приводит к хорошим последствиям.

Близнецы, Девы и Водолеи считаются более рассудительными и спокойными. Их чувства редко выходят из-под контроля. И в принятии решений они больше полагаются на то, что подсказывает им разум.

Овны, Скорпионы, Стрельцы и Козероги обладают развитой интуицией. Астрологи считают, что представители этих знаков зодиака склонным руководствоваться внутренним чутьем. И, стоит отметить, подводит оно довольно редко.

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