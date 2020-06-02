Астрологи рассказали, чему доверяют знаки зодиака

Как сообщают специалисты по звездам, по знаку зодиака можно определить, на что полагается человек при принятии важных решений.

Люди, рожденные под созвездиями Тельца, Рака, Льва, Весов и Рыб, в сложных ситуациях всегда прислушиваются к своему сердцу. Они склонны больше доверять чувствам, чем доводам рассудка. Из-за эмоций многие решения такие люди принимают импульсивно, что не всегда приводит к хорошим последствиям.

Близнецы, Девы и Водолеи считаются более рассудительными и спокойными. Их чувства редко выходят из-под контроля. И в принятии решений они больше полагаются на то, что подсказывает им разум.

Овны, Скорпионы, Стрельцы и Козероги обладают развитой интуицией. Астрологи считают, что представители этих знаков зодиака склонным руководствоваться внутренним чутьем. И, стоит отметить, подводит оно довольно редко.