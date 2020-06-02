Как заканчивают отношения разные знаки зодиака

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, как представили разных знаков зодиака предпочитают прекращать романтические отношения.

По словам ясновидящего, Овны в этом вопросе руководствуются степенью своего уважения к партнеру. Если они ценят вторую половину, расставание затягивается и может быть мучительным для обоих. Если же Овен равнодушен, то прощание скорее всего будет резким.

Тельцы, отмечает провидец, склонны привязываться к людям, а потому «тянут до последнего». Обычно заключительное слово остается не за ними, а за второй стороной в отношениях.

Близнецы, как утверждает эзотерик, немедленно рвут связи с теми, кто хоть раз их серьезно обманет.

— При этом, если кризисный период в отношениях, то Близнецы торопиться «порвать» не будут. Предпочитают оставаться в приятельских отношениях вопреки всему, — добавляет Мехди Вафа.

К переменам по своей природе склонны Раки. Их интересуют настоящие чувства, подчеркивает ясновидящий. Если представитель этого знака Зодиака перестал контактировать, то, вероятно, отношения уже завершились. Раки предпочитают делать это молча, без лишних слов.

Провернуть бессловесное расставание не выйдет со Львами, поскольку им принципиально важно, почему уходит человек.

— Если только им действительно больно, они прощаются раз и навсегда, — уточняет экстрасенс.

Девы — одни из тех, кто действительно умеют любить. Когда близится момент возможной размолвки, они предпочитают донести опасения до партнера, чтобы все решить и уладить.

Весы не склонны к инициативе и во всем хотят быть рациональными, поэтому заканчивают отношения только, если к этому вынуждают безвыходные обстоятельства. Предательства от них, утверждает Вафа, ждать не стоит. Чтобы сохранить с ними отношения, не следует избегать диалогов.

Скорпионы любят говорить и делать то, что считают нужным. В отношениях обычно не дают второго шанса, оставляя прошлое в прошлом. По словам эзотерика, их лучше не провоцировать, если нет желания их потерять.

Стрельцы нередко поступают так, как понятно только им самим, поэтому могут скрывать свои переживания. Однако они допускают возвращение.

Для Козерогов главным врагом в любви может стать характерное им упрямство, из-за которого их крайне трудно переубедить.

— Расстаются легко с теми, кто их разочаровал. Не возвращаются, не ищут повода, — отмечает ясновидящий.

Водолеи до конца будут отстаивать идеалы семьи, если их будут не только любить, но и действовать с ними по принципу «ты мне — я тебе», то есть так, чтобы ощущалась взаимная отдача. В противном случае они уходят молча.

Рыбы могут устроить скандал в конце отношений, но обычно не вдаются в истерики.

— Они способны уйти громко, но только если это будет хлопок дверью, в которую, кстати, они могут войти снова, — подчеркнул эксперт.

Рыбы могут дать второй шанс, если чувства не успели остыть.