Знак зодиака Близнецы: гороскоп кармы и характер

Близнецы — авантюристы или просто люди со взрывным характером?

Характеристика Близнецов

Высокий уровень интеллекта Близнецов, зачастую, поражает. Этот знак отличается ярким и взрывным характером, а так же резким перепадам настроения. Они склонны к авантюризму и часто ввязываются в сомнительные мероприятия. Живой ум и отлично развитые коммуникативные способности помогают Близнецам никогда не стоять на одном месте.

Близнецы являются зависимыми от общения людьми. Им необходимо постоянно получать новую информацию и познавать неизведанное. Но в это же время, они обладают высокой ранимостью, хотя внешне могут этого не показывать. За щитом смеха и «подколов» прячется нежная и чувствительная натура.

Кармическая задача Близнецов и значение кармы

Близнецы склонны к интригам и ветрености, а все из-за влияния зодиакальной кармы. Нельзя точно знать чем такой человек будет заниматься завтра и будет ли он рядом с вами сегодня. Близнецы несутся по течению своих ощущений и эмоций. Но в погоне за экстримом они пропускают самые важные в жизни вещи. Этим нетерпением и склонностью к частым переменам, Близнецы завязывают кармические узлы, которые могут перерасти в огромный клубок, если не проработать их.

Кармическая задача Близнецов заключается в том, чтобы нести в мир новые знания. Из-за стремления постоянно постигать новое для Близнецов это не является сложным. Сделать анализ полученной информации, а затем нести ее в массы — вот кармическое определение для представителей этого знака.

Кармические законы и как очистить плохую карму

Взять себя в руки и остановиться на одном месте, ужиться и не «распылять» себя на все подряд — ключ к очищению кармы для Близнецов. Необходимо научиться анализировать свои поступки и думать заранее перед тем, как что-то сделать. Следует внимательнее относиться к выбору партнера, друга или занятий, ведь именно неразборчивость и дух азарта ведут Близнецов туда, где им не место. Для того, чтобы проработать карму, Близнецам нужно определиться по какому именно пути они хотят идти по жизни.