С момента своего появления на земле люди, наверняка, имели какие-то имена или клички, хотя мы об этом мало что знаем. Происхождение имени человека окутано многими легендами и сказаниями.

По одной из них в свое время, когда люди только получили высший дар бога – речь, на земле существовал единый язык для всех народов, населявших ее. И в этом языке любое слово содержало в себе суть каждой вещи, что давало знающему это человеку несомненную власть над тем, что означало это слово. Но в то же время люди никак не могли решить, кто будет главным, а кто будет в подчинении, поэтому знание сути слова могло принести иным благо, а иным и зло. Правящие жрецы решили дать вещам другие названия, чтобы исключить использование знания сути слова во зло. Так образовались разные языки, а первый, настоящий, постепенно был утерян.

Такая же история произошла и с именами людей.

Люди сами начали придумывать себе имена и давать их своим детям при рождении. В далекой древности детей называли двумя, а у иных народов и большим числом имен. При этом, первое имя не знал никто, кроме родителей ребенка. Считалось, что так будет безопасней для младенца, что злые духи и плохие люди не смогут навредить ребенку, не зная его настоящего имени. Второе имя использовалось в быту для общения с окружающими.

В имя ребенка родители вкладывали свои надежды на его счастливое будущее. После наречения именем малыша укутывали в старенькую рогожку и выносили за порог, как бы показывая всем злым духам, что этот младенец не их, а подкидыш, и не сильно им нужен.

Свое настоящее имя ребенок узнавал в подростковом возрасте, когда уже было видно, какой у него складывается характер и какие у него склонности. Уже в те времена люди понимали, что имя человека определяет его сущность, оно связано с его дальнейшей судьбой и каким-то неизвестным образом оказывает влияние на человека. Считалось, что если имя выбрано для ребенка с любовью, оно, несомненно, окажет положительное влияние на его дальнейшую судьбу. До того времени, когда о христианстве на Руси было неизвестно, люди придумывали себе имена, которые отражали:

Свойственные им черты характера или особенности внешнего вида – Умник, Хитрован, Добряк, Хромой, Косой, Краса, Кудряш, Черняй, Беляй.

Время и место рождения – Осень и Зима, Лес, Берег, Река или Дорога, Суббота, Ненаш.

Очередность рождения в семье – Первый, Второй, Меньшой, Третьяк и так далее.

Манеру поведения – Молчун, Угрюмый, Весельчак.

Профессиональную принадлежность – Гончар, Кожемяка, Селянин и прочее.

Позже ритуал присвоения отталкивающего имени исчез, так как было замечено, что, активно употребляясь в быту, оно сказывалось на характере человека, влияло на него. Второе, тайное имя, которое не произносилось часто, не оказывало благотворного влияния на своего носителя.

Точно также имя выбирались и у других народов. У некоторых оно могло состоять из нескольких слов, образуя значимую фразу, что прослеживается у народов Востока и американских индейцев. Например, имя Веша означает «серая сова», Сат Ок – «длинное перо», Чингачгук – «соколиный глаз». У народов Востока существуют такие имена, как Зара – вечерняя заря, Абдулла – раб божий, Фаталла – божественный победитель.

В древнеримской истории людей называли именами, в которые вкладывали будущую положительную сущность человека.

Например:

Александр – защитник людей.

Феликс – счастливый.

Валерий – крепкий, здоровый.

Мартин – военный.

У греков и тех же римлян имя часто давалось от числительных. Как например, Помпей Секст (сектус – шестой), Гай Октавиан (октавиус – восьмой), Децим Юний Брут (дециус – десятый). А известный император Калигула получил свое имя по названию тяжелых военных башмаков – калигул, которые он обожал носить в детских военных лагерях.

Как бы там ни было, но правильно выбранное имя для ребенка означает, что он в дальнейшей своей жизни будет находиться под каким-то его воздействием, потому что имя – это не просто набор букв. Волей или неволей, человек ассоциирует себя со значением своего имени, и то, как оно звучит, что означает, влияет и на характер человека. Хотя, конечно, основную роль в становлении личности играет воспитание в семье и школе.