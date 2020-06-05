Нептун затуманит разум — гороскоп на неделю 8-14 июня

Гороскоп на неделю 8-14 июня 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов практически всю эту неделю складывается неблагоприятное время для новых знакомств. Прежде чем предлагать свидание или соглашаться на встречу, наведите справки об интересующем вас человеке. Есть возможность наткнуться на мошенника. В целом информационный фон этих дней складывается напряженно, вам может поступать много негативной информации. Старайтесь держаться подальше от слухов и сплетен, и не ввязывайтесь в выяснения отношений. Общение с людьми не складывается по двум причинам. Во-первых, вам могут попадаться скандальные и агрессивно настроенные люди, во-вторых, вы и сами не очень-то будете склонны к дипломатии и такту. Девушкам не рекомендуется садиться в машину к незнакомым людям. Возрастает опасность грабежей на дороге и преступлений, связанных с насилием.

Телец

У Тельцов на этой неделе могут испортиться отношения с друзьями и подругами. Одна из наиболее вероятных причин ссоры – деньги, полученные или отданные взаймы. Если друг не отдает долг в положенный срок, то это может повысить градус недовольства. Тем более, что все эти дни вы сами можете испытывать острую нехватку денег. Также в этот период может сломаться компьютер, что потребует дополнительных вложений. В целом вы можете особенно остро почувствовать, насколько важна роль денег и материального достатка для комфортного и уверенного существования. От некоторых планов придется отказаться как раз по финансовой причине.

Близнецы

Типичным Близнецам на этой неделе придется в жестких условиях отстаивать свои интересы перед властными и авторитетными людьми. Вам будет казаться, что вы способны самостоятельно решать свои личные проблемы. Однако это будет означать выход на более высокую степень свободы, чем было до сих пор. И внешние обстоятельства будут препятствовать вам в этом. Звезды советуют умерить амбиции. Вы будете склонны вести себя излишне агрессивно, вступая в споры и дискуссии с теми, кто старше, опытнее и влиятельнее вас. Подобное поведение может быть объяснимо, если вы молоды и еще не избавились от юношеского максимализма и стремления низвергать авторитеты. Если же вы вполне зрелый человек, то следует сдерживать себя и считаться с реальными жизненными ограничениями.

Рак ‌‌

Раки на этой неделе окажутся дезориентированы. Дело в том, что ваша система ценностей и моральных представлений может претерпеть изменения. У вас усилится интерес ко всему тайному и скрытому, к духовному саморазвитию и религии. Вместе с тем, в эти дни размываются ваши понятия о правилах и нормах поведения. Крайне напряженно складывается эта неделя для тех, кто имеет проблемы с законом. Попытка сделать что-либо в тайне от других людей приведет к неудаче – ваши секретные поступки будут раскрыты, и это дурно отразится на вашей репутации. Для студентов вузов это неблагоприятный период –сдача экзаменов и зачетов пройдет плохо.

Лев ‌‌

У типичных Львов эта неделя складывается крайне напряженно. Вы можете неожиданно поругаться с друзьями и единомышленниками. Если ранее между вами уже были трения, и недовольство нарастало, то на этих днях оно может перейти в открытую конфронтацию. Следует отметить, подсознательно вы будете сами стремиться к обострению ситуации, поскольку усиливается ваша потребность в острых ощущениях. Однако старайтесь избегать всего того, что связано с повышенным риском. Иначе вы можете получить травму. Воздерживайтесь от финансовых вложений. В целом на этих днях вам, возможно, придется оперативно корректировать свои планы в связи с неожиданными изменениями обстоятельств.

Дева ‌‌

Внешние обстоятельства на этой неделе могут сложиться неблагоприятно для Дев. Наибольшие сложности могут быть связаны с партнерством. Это не лучшие дни для семейных торжеств, обрядов бракосочетания и венчания. Поведение второй половинки может быть излишне амбициозным и неуправляемым, и вам будет непросто как-то повлиять на это. Возлюбленный может ставить под сомнение ваши совместные планы, и предлагать новые цели, к которым вы не будете готовы. Также эти дни сопряжены с борьбой за власть, и правом принимать решения. Согласованных решений вы добиться не сможете, и оба вступите на тропу войны. Поскольку ни к чему хорошему это не приведет, звезды советуют проявлять сдержанность и терпимость. Возможно, вам придется подстраиваться под непростую ситуацию, чтобы минимизировать негативные последствия.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе придется много трудиться, однако в какой-то момент у вас возникнут сомнения в целесообразности того, что вы делаете. Возможно, обязанности будут противоречить вашим идеалам. Многие из вас будут чувствовать дискомфорт между тем, что хочется и тем, чем реально приходится заниматься. Обязанности по дому и работе будут действовать угнетающе, поскольку вам будет казаться, что это время можно использовать для более высоких целей и задач. Также на ваши плечи может лечь забота по уходу за домашними животными. В некоторых делах вы почувствуете, что не справляетесь из-за нехватки знаний.

Скорпион

На этой неделе даст о себе знать творческое начало и желание как-то проявить свои таланты, сделаться заметной фигурой, получить похвалу. Однако во всем нужно соблюдать умеренность, иначе вам не добиться желаемого. Слишком сильные увлечения могут вам навредить. Опасайтесь игромании – вас могут увлечь компьютерные игры. Также это время может быть связано с напряжением в любовных отношениях: ваши сексуальные потребности резко усилятся, и вы будете излишне настойчивы в желании удовлетворить их. При этом вы можете не считаться с мнением и желанием своего любимого человека. Также отношения может испортить ревность.

Стрелец

Для семейных и супружеских отношений Стрельцов неделя складывается весьма напряженно. Может произойти ссора между вашими родителями и партнером по браку. И вы окажитесь «между молотом и наковальней». Постарайтесь развести и изолировать от прямого контакта воюющие стороны. Еще одна проблема недели — кто-то из членов семьи может отказаться от выполнения своих обязательств. Возможно, споры возникнут на почве борьбы авторитетов, борьбы за лидерство и право принимать решения по тем или иным вопросам в семье. Переждите это время и воздержитесь от опрометчивых поспешных поступков.

Козерог

У Козерогов на этой неделе могут сложиться напряженные отношения с окружающими. В целом тема отношений со знакомыми, родственниками и соседями сейчас может стать главной. Если с кем-то из них ранее были недоразумения, то на этой неделе вы будете склонными без дипломатического такта высказывать свое мнение. Вторая сложная тема недели – личный транспорт. Если вы водите автомобиль, то вам придется заниматься его ремонтом. Поездки могут проходить с осложнениями, задержками. Также в эти дни будет уязвимо ваше здоровье. Опасайтесь инфекционных и острых респираторных заболеваний. Возможно, вам придется заниматься неблагодарной и тяжелой физической работой – не перенапрягайтесь.

Водолей

У Водолеев на этой неделе могут возникнуть финансовые трудности. И параллельно с этим осложнятся отношения с любимым человеком. Старайтесь не разговаривать с возлюбленными на такие темы, как деньги, работа, уровень доходов и особенно избегайте темы подарков. Ваш подарок может не понравиться, либо оказаться по каким-то причинам неуместным или шокирующим. Если у вас есть дети, то не тратьтесь на покупку игрушек – это могут быть деньги, выброшенные на ветер. Людям азартным категорически не рекомендовано играть в казино и игровые автоматы – увлекшись игрой, вы сами не заметите, как проиграете все деньги.

Рыбы ‌‌

На этой неделе могут усиливаться противоречия. Возможно, вам будут высказывать претензии, что вы мало делаете для своей семьи, что остаются нерешенными некоторые бытовые проблемы. Звезды не советуют спорить с близкими родственниками, родителями. Если у вас зависимое положение в семье, то захочется вырваться из-под власти старших. Особо строптивые юноши и девушки могут взбунтоваться, пойти на открытый конфликт вплоть до ухода из дома. В любом случае вы должны понимать, что родители настроены решительно и на уступки не пойдут. А дальше думайте сами – надо вам конфликтовать или нет, особенно с учетом того, что ситуация сама собой успокоится по окончанию этой недели.