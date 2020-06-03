Шестое чувство – короткий тест на наличие дара

Мы все слышали о таких явлениях, как ясновидение, предвидение и телепатия.

Пришло время выяснить, как эти способности проявляются в вашей жизни. Ответьте на несколько несложных вопросов и узнайте, каким даром вы обладаете.

1. Как часто вы видите образы в вашем воображении, когда засыпаете?

1. Часто

2. Иногда

3. Редко

4. Никогда

2. Когда вы медитируете или пытаетесь сконцентрировать мысли на ком-то, как часто вам удается увидеть желаемое?

1. Часто

2. Иногда

3. Редко

4. Никогда

3. Как часто вы слышите посторонние голоса или звуки, когда засыпаете?

1. Часто

2. Иногда

3. Редко

4. Никогда

4. Когда вы медитируете или концетрируетесь на ком-то, как часто вы слышите звуки или голос человека, о котором думаете?

1. Часто

2. Иногда

3. Редко

4. Никогда

5. Когда вы заняты делами в течение дня, как часто вы испытываете чувство уверенности в своих последующих действиях?

1. Часто

2. Иногда

3. Редко

4. Никогда

6. Когда люди обращаются к вам за советом, как часто у вас появляется ощущение, что вы знаете, что нужно делать?

1. Часто

2. Иногда

3. Редко

4. Никогда

7. Как часто вам снятся сны с элементами, которые кажется уже были в реальности?

1. Часто

2. Иногда

3. Редко

4. Никогда

8. Как часто ваши предсказания другим людям сбываются?

1. Часто

2. Иногда

3. Редко

4. Никогда

9. Когда вы разговариваете с близкими людьми, как часто ваши мысли сходятся в один момент?

1. Часто

2. Иногда

3. Редко

4. Никогда

10. Как часто с вами случается подобная ситуация: вы давно не видели знакомого и решаете ему позвонить, а в ответ слышите: «Я только что думал о тебе!» ?

1. Часто

2. Иногда

3. Редко

4. Никогда

Результаты:

Вопросы 1 и 2 выявляют дар ясновидения. Сложите цифры на эти два вопроса. Если у вас в сумме получилось 2-3, то вы обладаете этим даром. Сумма 4-5, вы можете развивать это в себе. Сумма 6-8, этот дар дается вам с трудом.

Вопросы 3 и 4 выявляют дар яснослушания. Сумма 2-3 показывают, что у вас есть этот дар. Сумма 4-5 – необходимо развивать его. 6-8 – низкая восприимчивость к звукам.

Вопросы 5 и 6 выявляют дар ясночувствия. Если сумма 2-3, то вы одаренный человек. Сумма 4-5 – работайте над этой способностью. Сумма 6-8 – имеются трудности.

Вопросы 6 и 7 выявляют дар предвидения. Сумма 2-3 показывает наличие этого дара. Сумма 4-5 подсказывает о необходимости развивать эту способность. Сумма 7-8 – вряд ли у вас имеется такой дар.

Вопросы 9 и 10 выявляют дар телепатии. Сумма 2-3 говорит о наличии этого дара. Сумма 4-5 – подарок судьбы, который необходимо развивать. Сумма 6-8 – такой способности не наблюдается.