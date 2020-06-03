Удача может прийти в последний момент — гороскоп на 4 июня

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в Скорпионе, наделяет хорошей интуицией, упрямством и мистической верой в успех.

Важно не терять надежду, так как удача может прийти в последний момент. Серьезные подвижки вероятнее при улаживании старых дел, например, при попытке отработать долг. Возможны бонусы из прошлого, удачи за счет более ранних наработок, старых резервов или прежних покровителей. В конце дня Луна в знаке Стрельца начнет толкать к бесконтрольным порывам и авантюрам. Возрастет риск запутать положение, спровоцировать ущерб или конфликт. Имеет смысл приостановить дела и заново оценить ситуацию.

Овен ‌‌

Этот день будет нейтральным для Овнов, которые накануне выбрали тактику недеяния или позицию «моя хата с краю». Если вы включились в работу или ввязались в авантюру, вам придется идти до конца. Возможно везение в сложный момент (при условии, что вы сохранили хорошие отношения с нужными вам влиятельными людьми). Даже если вам повезло, в конце дня тщательно просчитайте свои дальнейшие действия.

Телец

Сегодня Тельцы могут надеяться на щедрость окружающих или на поддержку свыше. Партнеры и даже враги проявят благородство. Взаимопонимание будет основано на общности убеждений, образования, культурного кода или происхождения. Удачный день для защиты своих прав в суде: на вашей стороне окажется влиятельная сила. Не стоит затягивать дела до вечера, так как в конце дня фортуна может вам изменить.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам доводить дела до конца, независимо от их количества. При должном настрое и наличии расторопных помощников, такое напоминание окажется излишним, так как вы сами будете искренне увлечены тем, что делаете. Мотивом может стать желание закрыть старый долг, победить болезнь, разгрести хаос, угодить влиятельной инстанции, партнеру или учителю, позаботиться о питомце.

Рак ‌

Раков вплоть до ночи будет сопровождать поток вдохновения. Его источником может оказаться партнер, ребенок, сильное чувство, авантюрный совместный проект. Возможно, вы еще раз попытаетесь осуществить свою старинную грандиозную мечту. В любом случае, будет высоким уровень вашей увлеченности. Звезды советуют считаться с самочувствием, иначе к концу дня напомнит о себе какое-то ваше «слабое место».

Лев ‌‌

В поле интересов Львов вплоть до ночи останутся домашние дела или другие аспекты частной жизни. Возможно, это будут бытовые проблемы или отношения с родственниками, нюансы жилищного вопроса или детали повседневного офисного бытия. Не исключено расширение территории, как бонус за большую работу, или поблажка в связи с болезнью. В улыбке судьбы или в чужом благородстве будет скрыт какой-то подвох.

Дева ‌‌

До наступления вечера обстоятельства складываются для Дев неплохо. Звезды советуют не откладывать назревшие меры, а также не делать длинных перерывов в начатых занятиях, дабы не растерять свой запас вдохновения и удачливости. В конце дня нужна осторожность, желателен отказ от спонтанных авантюр. Станет легко дать импульс опасной интриге, домашнему, деловому, любовному или супружескому конфликту.

Весы ‌‌

Сегодня звезды сулят Весам бонус или компенсацию. Не исключена ценная находка в доме, поддержка с родины или из семейного бюджета, нерядовой источник поступлений (наследство, подарок, клад, забытый резерв «на черный день»). Возрастает шанс получить прибыль от перепродажи, утилизации, за счет неприятных событий прошлого, от таможенных процедур, операций на вторичном рынке акций, жилья или услуг.

Скорпион

Скорпионам удача будет сопутствовать утром и днем. Это время ваших законных шансов - за которыми, тем не менее, вам следует хотя бы протянуть руку. Памятуя о принципе «под лежачий камень вода не течет», старайтесь использовать выданные вам судьбой преимущества еше до наступления вечера. В конце дня каналы недавнего везения окажутся перекрыты, вы начнете чаще допускать финансовые и другие ошибки.

Стрелец

Утром удача на стороне скрытных и запасливых Стрельцов, которые заранее позаботились о своих тылах. Вплоть до вечера есть шанс благополучно отсидеться дома, в уединении или тайном убежище. Возможен успех в закулисных операциях. В конце дня вам стоит воздержаться от ложных порывов души и рискованных авантюр, чтобы не спровоцировать нечестную конкуренцию, ненужную интригу или обострение конфликта.

Козерог

Козероги сегодня настроены несколько пессимистично - что не мешает им ловко устраивать свое будущее и порой решаться на самые сложные ходы. Многие Козероги будут не прочь оказать покровительство друзьям, бескорыстно или в расчете на перспективу. В конце дня вам лучше свернуть активность, отказаться от авантюр, подумать о здоровье, взять паузу в делах с иностранцами и носителями других культур.

Водолей

В этот день Водолеям опасно обольщаться успехом, принимать за чистую монету чужие благородные жесты. Многие ситуации будут иметь неприятный подтекст, нести явный или скрытый вред. Особая осторожность нужна в сферах, связанных с карьерой, профессией, реализацией ваших будущих планов, в общении с работодателями, влиятельными людьми, иностранцами. Не стоит раскрывать раньше времени тайные козыри.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыб с самого утра сопровождает удача, из-за чего многие представители знака рискуют расслабиться и потерять бдительность. Звезды подсказывают, что до наступления вечера вы вполне можете положиться на чутье или друзей, довериться судьбе или случаю - но в конце дня в самым успешном мероприятии вам лучше сделать перерыв. Любой шаг, который вы предпримете на ночь глядя, обернется против вас.