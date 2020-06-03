Как люди воруют нашу удачу на бытовом уровне

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда на фоне полного благополучия начинают происходить странные вещи: у вас появляются проблемы во всех сферах жизни, а у людей, которые общались с вами, наоборот, все начинает налаживаться?

Например, вы мечтали о повышении на работе, а его получает ваша подруга? Или ваша знакомая постоянно жаловалась вам на неудачи в личной жизни, а тут вдруг она выходит замуж, а вы оказываетесь на грани развода? Тут невольно задумываешься, что окружающие «украли» удачу. Как ни удивительно, часто это происходит на бытовом уровне. Опыт многих поколений показывает, что нельзя одалживать другим некоторые предметы, которые несут в себе нашу энергетику, потому что через них удача может покинуть нас.

Украшения. Из чего бы они не были сделаны, они несут на себе мощную энергетику своих хозяев. Особенно это касается предметов, сделанных на заказ и из камней-оберегов или металла, защищающих конкретный знак зодиака. Дав поносить свои украшения, вы добровольно отдаете свою удачу в руки другого человека.

Профессиональные инструменты, приносящие заработок. Это стоит понимать в прямом (камера для фотографа) или переносном (ручка для писателя) смысле. Многие профессионалы имеют свой талисман в виде такого предмета. Они точно знают, что его утрата приводит к снижению заработка или к полосе неудач на профессиональном поприще.

Посуда и другие кухонные принадлежности несут в себе энергетику дома. Если у вас в семье все хорошо, то, одолжив свою утварь, вы как будто отдаете свое счастье другому человеку. Через некоторое время вы можете заметить, что у него в семейной жизни все пошло на лад, а у вас отношения, наоборот, стали портиться.

Одежда и обувь. Ей часто принято меняться не только внутри семьи, но и среди подруг. Обратите внимание, что, если вы даете напрокат свои «счастливые» предметы одежды, таким образом вы отдаете частицу своей «оболочки», и удача в личной жизни может вас быстро покинуть.

И в заключении: избегайте общения с людьми, которые завидуют вам, копируют ваше поведение или манеру одеваться, заигрывают с партнерами, втираются в доверие к вашим друзьям. Зависть – очень мощная энергия, которая «забирает» удачу. Конечно, «похитителю» она надолго счастья не принесет, но вам создаст дополнительные проблемы.

Берегите свою удачу, и она ответит вам взаимностью!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог