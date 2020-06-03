Знак зодиака Телец: гороскоп кармы и характера

Спокойный и размеренный Телец принадлежит стихии Земли, но так ли безоблачны качества его характера?

Характеристика Тельца

Люди, носящие земной знак, как правило, спокойны и уравновешены. Казалось бы, их самообладанию можно позавидовать. Телец бережлив, снисходителен и порой слишком альструистичен. Но это только снаружи, ведь внутри него постепенно вскипает вулкан.

Если вам еще не приходилось видеть разозлившегося Тельца, то это к лучшему. Терпение не вечно и когда оно заканчивается, наружу прорывается раскаленная лава. Это большой минус для данного знака зодиака, ведь когда он зол, то сметает все на своем пути. Словно бык, летящий на красную тряпку.

Несмотря на всю покорность характера, Телец бурно проявляет свой характер, если терпение выходит из-под контроля. В высшей степени ярости он способен на жестокое убийство, но до такого лучше не доводить.

Кармическая задача Тельца и значение кармы

Способность Тельца из крошечного семени вырастить целый сад - поражает. Он создает вокруг себя уют и тепло, что является безусловным плюсом. Кармическая задача Тельца состоит в том, чтобы перевоплощать материальные вещи в вещи для души. Такие качества характера как практичность, выносливость и надежность даны не спроста. Предназначение Тельца в том, чтобы пользоваться этими качествами и нести в мир добро, тепло и уют.

Кармические законы и как очистить плохую карму

Для того, чтобы Тельцу очистить свою карму следует обращать внимание на свои внутренние эмоции и вовремя прорабатывать их. Только что вспыхнувший и проанализированный гнев никогда не выйдет наружу. Вспыльчивость и агрессия могут завязать кармические узлы, которые в дальнейшем будет очень трудно распутать.

Важно понимать, что самообладание и терпение - ключ к отработке кармы Тельца. Тем более, у данного знака эти качества в крови. Несмотря на то, что у Тельца не большой запас энергии, он может не менее продуктивно идти к своей цели. Только "по головам" идти не станет. Но может настолько испортить свою карму, например, откладывая решения кармических проблем на потом. Из-за хорошо развитой фантазии Телец может представить несколько вариантов развития событий и ждать когда же они сами решатся.