Женские имена, обладательницы которых наделены магнетизмом

Каждое имя наделяет человека определенными чертами характера и влияет на его судьбу.

Предлагаю вашему вниманию список женских имен, обладательницы которых имеет выраженный дар обаяния.

Виктория

Девушка с этим именем с детства привыкла быть в центре внимания. Мощная энергетика и напористость этой девушки помогает ей привлекать противоположный пол. Однако если девушка не научится подавлять в себе стремление быть лидером, то рискует остаться рядом с безынициативным мужчиной.

Кристина

Девушка, которая носит это имя, обладает яркой эмоциональной энергетикой, которая заряжает окружающих людей. Благодаря своему открытому и дружелюбному характеру, люди тянутся к этой девушке. Однако иногда Кристина может показывать свое высокомерие, когда чувствует, что находится в некомфортной для нее обстановке.

Екатерина

Кати обладают врожденным обаянием и магнетизмом. Им не надо стараться изо всех сил, чтобы понравиться кому-то, люди сами тянутся к такой девушке. На вид она гордая и неприступная особа, но это только потому что, за такой холодностью Екатерина прячет свои страхи. Екатерина имеет противоречивый характер, и потому иногда сложно понять, чего ждать от этой девушки. Но не смотря, на взбалмошность характера, Екатерины способны привлечь любого.