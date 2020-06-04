К гороскопам от Павла Глобы можно относиться как угодно.

Кто-то скептически просматривает предсказания известного астролога. Другие с восхищением находят совпадения между его словами и событиями. В любом случае, узнать о том, что уготовили звезды на 2021 год для всех знаков зодиака по месяцам, не помешает.

Овен

В целом представители этого знака смогут реализовать в 2021 году самые амбициозные желания и мечты. Как утверждает Павел Глоба в своем гороскопе по месяцам, жизнь Овнов станет похожей на американские горки:

в январе и феврале вероятны ссоры между влюбленными и разводы в семьях из-за напряженных отношений и желания доказать свою правоту. Конфликты будут вспыхивать, что называется, на ровном месте;

июнь и июль заставят Овнов потратиться, возможно, это будет связано с желанием провести отпуск на дорогом курорте или купить новое снаряжение для похода в горы. При этом желание похвастать перед друзьями новыми и дорогими покупками заставит представителей Знака использовать все средства, отложенные на черный день;

август подарит Овнам долгожданный отдых от ссор дома и требований на работе. Наконец-то можно будет расслабиться и не думать о трудностях первой половины года;

осенью представителям знака следует внимательнее отнестись к пожеланиям начальства. От этого будет зависеть карьера и решение материальных проблем;

начало зимы для Овнов в целом пройдет спокойно. Вот только придется серьезно отнестись к морозам и ветрам – есть возможность заболеть именно в это время.

Таким образом, особых катаклизмов этому знаку зодиака астролог не предвещает.

Телец

Гороскоп от Павла Глобы на 2021 год для всех знаков зодиака по месяцам прогнозирует для «сородичей» Белого Быка непростое время:

январь и февраль потребует много сил для урегулирования проблем в семье и на работе. Как утверждает астролог, вероятны большие расходы, поэтому Тельцам стоит обуздать собственные желания и заблаговременно создать финансовую подушку безопасности;

чуть легче станет в марте-апреле. Но есть риск того, что проснутся запущенные болезни, которые спровоцирует резкая смена погоды и нехватка витаминов. Глоба предупреждает Тельцов-курильщиков об опасности такой ситуации и рекомендует расстаться с вредной привычкой;

майские настроения повлияют на жизнь тех представителей знака, кто стремится создать долговечные отношения с противоположным полом. По прогнозам астролога, именно в этот период ожидается всплеск романтических чувств у Тельцов обоих полов;

летнее время обещает знаку стабильность в отношениях и на работе. Только в августе Тельца могут обворовать или обмануть, поэтому все сомнительные предложения он должен рассматривать с утроенной внимательностью и щепетильностью;

с наступлением осени упрямых представителей знака ждут серьезные семейные неурядицы, что связано с неуемным желанием доказать свою правоту. Тельцам придется сдерживать собственную энергию и направлять ее в созидательное русло на работе.

Только в конце года представителям знака удастся расслабиться и спокойно вздохнуть – наладится финансовая ситуация, отношения с родственниками и улучшатся отношения на работе.

Близнецы

Представителям знака год обещает много нового и приятного: романтические знакомства, новых друзей и финансовую стабильность. Однако ровным этот период назвать нельзя:

Начало года станет очень успешным благодаря усилиям, приложенным в ушедшем году. Близнецы смогут наладить отношения с близкими, получат возможность дополнительного заработка, станут участниками перспективных проектов. Но уже к концу весны им придется аккумулировать все свои силы в борьбе с неприятностями.

Летом, вплоть до августа, Близнецам придется столкнуться со множеством трудностей. Связаны они будут прежде всего с тягой представителей знака к алкоголю. Как утверждает Глоба, тяжелое время отступит ближе к осени.

Начиная с сентября, семейному счастью Близнецов будут угрожать связи на стороне. Несмотря на желание сменить партнера, представителям знака придется вспомнить все то хорошее, что заставило их когда-то выбрать нынешнего мужа или жену, и удержаться от соблазнов.

К концу года все передряги улягутся, но звезды рекомендуют Близнецам побольше времени уделять близким людям. В плане карьерных изменений они будут едва заметны, однако станут приличным фундаментом для будущего повышения и улучшения финансового благополучия.

Рак

В 2021 году представителям этого знака зодиака захочется сменить все – от семьи до работы. Без последствий такие стремления не останутся:

начало года, вплоть до апреля, обещает Ракам внезапный подъем. Им удастся и внимание начальства привлечь, и новое дело начать. Вот только перспективные проекты в итоге окажутся не такими уж радужными. Представителям знака придется столкнуться с расходами и разочарованием, что послужит им уроком;

к концу весны Раки решат большинство проблем с помощью брака по расчету или благодаря высоким покровителям. Поэтому весь теплый период уйдет у них на отрабатывания благосклонности сильных мира сего. Только благодаря упорному выстраиванию отношений дома и недюжинным усилиям на работе Раки смогут выровнять ситуацию;

серьезные покупки представителям знака Глоба советует делать в конце лета и начале осени. К этому времени финансовое положение Раков стабилизируется, поэтому новый автомобиль или подготовка к предстоящему ремонту не пошатнут их финансовой стабильности. Вот только в долг давать крупные суммы астролог Ракам не советует. Вероятность мирного возврата средств в срок близка к нулю.

В декабре представителям знака придется решить важный вопрос в личных отношениях – узаконить их или расстаться с партнером окончательно. Раки не отличаются большой смелостью, поэтому для них в этот период есть риск остаться в полном одиночестве.

Лев

Следующий год для представителей этого знака будет очень удачным. Как утверждает Глоба, звезды обещают волевому звездному хищнику удачу во всем:

уже к середине января наладятся отношения с родственниками и близкими людьми. В это время Львам стоит сосредоточиться на важных вещах и не распыляться по мелочам;

в марте возможны сложности в личных отношениях, когда от звездных хищников потребуется смелость и решительность в их сохранении. Им удастся решить проблему только в том случае, если партнер почувствует свою значимость.

к началу июня небольшие сложности возникнут и на работе. Львов спасет максимализм и профессиональность, вскоре начальство сменит гнев на милость и подарит звездным хищникам внеочередной отпуск. Или выдаст премию, которую Львы смогут потратить на отдых в июле.

в сентябре звезды рекомендуют астрологическому хищнику прислушаться к сплетням за его спиной и сделать соответствующие выводы. Только в этом случае их ждет повышение по службе и благосклонность начальства.

К Новому году есть возможность справиться со всеми мелкими неурядицам и провести торжество в кругу родных и близких. Глоба советует Львам с благодарностью вспомнить плодотворный период и порадоваться новым свершениям.

Дева

Ей гороскоп от Павла Глобы на 2021 год для всех знаков зодиака по месяцам обещает очень интересное время, наполненное взлетами и падениями:

начало года будет очень напряженным. Следует ожидать подвохов со стороны наиболее хитрых коллег, близким потребуется помощь и финансовая, и физическая;

к концу весны – началу лета напряженность спадет и Девам можно будет расслабиться и спокойно отдохнуть у моря или на даче;

только в августе звезды обещают представителям знака сложности со здоровьем. Поэтому следует внимательно отнестись к малейшим признакам сложных болезней;

осенью некоторым Девам придется переехать за границу по служебным делам, что потребует от представителей знака нешуточной траты времени и денег. Не следует в это время увлекаться заморскими покупками, чтобы не нарушить финансовый баланс в бюджете;

также конец года станет напряженным из-за новой волны интриг и махинаций со стороны сотрудников. Девам придется набраться терпения и просто переждать их временную активность.

Только к декабрю все уляжется. Дома и на работе Девы смогут насладиться периодом затишья и относительного благополучия.

Весы

Белый Металлический Бык благосклонно относится к представителям этого знака. Это означает, что особых проблем во всех сферах жизни у них не ожидается:

уже в первый месяц нового года Весы поймут, что прежняя работа не приносит желаемых результатов и существенно мешает ровным отношениям с близкими. Придется обдумывать и принимать важные решения, связанные с карьерой;

весной судьба обещает удачу тем представителям знака, чья деятельность связана с творчеством. Как утверждает астролог, это самое лучшее время для художников, фотографов и поэтов. За вспышками творческой активности Весы могут забыть о своих обязанностях перед семьей, что станет причиной ссор и бурного выяснения отношений;

лето станет временем, наполненным радостью и романтическими отношениями. Даже те Весы, которые давно состоят в браке, почувствуют всплеск новых чувств к партнеру. При этом не следует забывать о здоровье, так как напряжение прошлых месяцев скажется на внутричерепном давлении. Середина лета – хорошее время для покупки дома, как обещают звезды;

до ноября судьба не обещает представителям знака серьезных потрясений. А вот конец осени – начало зимы могут принести новые заботы, связанные с решением сменить работу или подать на развод.

Конец года для Весов станет очень сумбурным и напряженным, что будет вызвано переменами в их личной жизни.

Скорпион

Начало года не обещает быть спокойным. Тем представителям знака, которые рассчитывают на повышение, придется приложить немало усилий, чтобы преодолеть грядущие трудности и удержаться на том уровне, которого они уже достигли:

весной, вплоть до мая, представителям знака сложно будет удержать себя в рамках из-за происков коллег-интриганов. Это будет сложный период, который стабилизируется только к началу лета;

летом гороскоп от Павла Глобы на 2021 год для всех знаков зодиака по месяцам обещает Скорпионам небольшую передышку и массу романтических впечатлений. Благоприятное время продлится до ноября;

осень и начало зимы не принесут знаку больших успехов, поэтому не стоит ввязываться в сомнительные финансовые операции и ссоры с коллегами. Это не приведет ни к чему хорошему, кроме разочарования в собственных силах.

В целом для Скорпионов год считается не очень благоприятным.

Стрелец

Хороший год для этого огненного знака, наполненный результативной работой и приятными сюрпризами:

февраль и январь помогут стабилизировать отношения на работе и в семье;

весной стрельцам звезды советуют не поддаваться чужому влиянию. Осторожность принесет свои плоды – уже летом представители знака смогут наслаждаться благополучием в семье и авторитетом среди коллег. В это время вполне вероятно повышение по службе;

осень и конец года в целом будут благоприятными, но в сентябре ожидаются небольшие проблемы на работе. Впрочем, они быстро закончатся и подарят представителям знака новый и ценный опыт.

Металлический Бык словно оберегает Стрельцов все 12 месяцев, поэтому катаклизмы им не страшны.

Козерог

Очень удачный год обещают звезды представителям этого знака:

К концу мая Козероги найдут дополнительный доход и смогут смело совершать различные финансовые манипуляции. До самой осени звезды обещают знаку благополучие во всем – на работе, в отношениях и в здоровье.

К ноябрю напряженность прошлых месяцев может сказаться на самочувствии Козерогов. Поэтому новогодние праздники астролог советует представителям знака провести в теплых краях. Это и от забот отвлечет, и даст возможность полноценно отдохнуть.

Белый Бык очень благосклонен к Козерогам, поэтому 2021 год станет для них особенно удачным.

Водолей

Год Белого Металлического Быка наполнит жизнь этого знака противоречиями:

вплоть до апреля Водолеи будут жить в обычном ритме, наполненном мелкими неудачами и небольшими взлетами в карьере. Особенно плодотворным окажется это время для предпринимателей;

конец весны и лето окажутся для представителей Знака неоднозначными, есть шанс быть обманутыми аферистами. Поэтому следует быть осторожными с финансовыми предприятиями;

осень для Водолеев в 2021 году – самое неудачное время. Только к концу года им удастся немного стабилизировать положение дел на работе и в семье.

Представителям водного знака год Металлического Быка особых успехов не принесет, поэтому им стоит набраться терпения.

Рыбы

Для них 2021 год станет более чем успешным:

До середины апреля ожидается невероятная удачливость во всем – от карьеры до романтических отношений. Только в апреле возможны небольшие волнения, связанные с недомоганием.

Лето и осень будут наполнены новыми радостными встречами, возможностью хорошо отдохнуть на любимом курорте или покупкой качественных вещей. Представители творческих профессий получат признание и высшие оценки критиков.

Стабильная ситуация в течение всего года позволит Рыбам приобрести большие и дорогие товары. В целом, гороскоп от Павла Глобы на 2021 год для всех знаков зодиака по месяцам порадует представителей знака удачным стечением обстоятельств и крепким здоровьем.

Вот такой год обещают звезды знакам зодиака. Насколько предсказания астрологов оказались пророческими, покажет время.

Подводя итоги

Не все знаки зодиака смогут получить желаемое в 2021 году.

Металлический Бык поможет своим любимчикам – Рыбам, Львам и Козерогам.

Особенно тяжелым станет год для Водолеев, Близнецов и Дев.