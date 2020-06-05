Проанализируйте отношения — любовный гороскоп на неделю 8-14 июня

Любовный гороскоп на неделю 8-14 июня 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

На этой неделе звезды благоволят личной жизни Овнов во вторник и среду. Стоит учесть, что в небесной канцелярии намерены помочь вам именно строить отношения, а не потворствовать вашим личным играм. Воскресенье - ваш выход. Постарайтесь не разрываться на два фронта, иначе «запутаетесь в показаниях».

Телец

Влюбленным Тельцам на этой неделе предстоит довольствоваться мелкими маневрами, нужными по ситуации. Это период, когда вам трудно быть собой, порой вы будете сами удивляться изменчивости своих ощущений. Нестабильно и поведение партнера. Согласие на словах не всегда будет означать единства на деле.

Близнецы

Влюбленных Близнецов ожидает еще одна неделя в «подвешенном» состоянии. Однако многие Близнецы сделают для себя важный вывод, благодаря которому им станет яснее, в каком направлении нужно действовать. Важно не обострить ситуацию в интервале 11-13 июня. Наиболее удачны вторник, среда и воскресенье.

Рак ‌‌

На этой неделе влюбленным Ракам стоит избегать радикальных шагов в понедельник и воскресенье. Раков-экспериментаторов и поклонников «свободной любви» вдохновят дни 9 и 10 июня. Раки-идеалисты ощутят прилив эмоций 11-13 июня, но увы, это самый коварный период недели и их порывы могут выйти им боком.

Лев ‌‌

На этой неделе Львам стоит воздержаться от любовных авантюр в интервале с 11 по 13 июня. Звезды напоминают, что сейчас вам не стоит слишком активно посвящать в свою личную жизнь друзей и подруг: вреда от их вмешательства окажется больше, чем пользы. Лучший выход - разделить любовь и дружбу.

Дева ‌‌

На этой неделе Девам важно избегать в отношениях обмана, в любой его форме. Нехватка ясности сделает пару уязвимой перед внешними атаками и беззащитной перед внутренними распрями. Снять подозрения поможет доверительный разговор. В ссорах не помешает посредничество друзей. Сложные дни - 11-13 июня.

Весы ‌‌

На этой неделе Весам не стоит пропускать дни 9-10 июня: это шанс сделать отношения прочнее на будущее. Интервал 11-13 июня убьет романтику, в эти дни любовное воркование и остроумную пикировку могут сменить упреки и жалобы на жизнь. Самым нескучным и запоминающимся днем обещает стать воскресенье.

Скорпион

На этой неделе влюбленным Скорпионам лучше развивать активность с 11 по 13 июня. Несмотря на колебания настроений, эти дни гармонируют с вашим темпераментом. Понять чужие капризы вам поможет проницательность. В остальные дни недели успех зависит от вашего умения чувствовать ситуацию, а не партнера.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам стоит проявить активность во вторник и среду. С четверга по субботу легко сделать ложный шаг, стоит опасаться измен, интриг и лицемерия. Воскресенье поможет восстановить честный баланс и вернет любовной игре легкость - при условии курса на дипломатию, остроумие и креативность.

Козерог

Козерогам желательно закрепить любые положительные подвижки в отношениях уже в понедельник. Дальнейшее развитие событий окажется вам почти не подвластно, вы сможете лишь ловко лавировать в предложенных обстоятельствах. Станьте предельно лаконичны и внимательны в любых разговорах в воскресенье.

Водолей

На этой неделе влюбленным Водолеям важно успеть заявить о себе 9-10 июня. Вам стоит не только обратить на себя внимание объекта симпатий, но и напомнить ему о тех главных принципах, которых вы намерены придерживаться в любовной игре. Если момент упущен, попробуйте повторить попытку в воскресенье.

Рыбы ‌‌

В начале недели влюбленные Рыбы могут вести себя по-разному, но почти все представители знака способны «наломать дров» в интервале 11-13 июня. В этот период вам безопаснее обратить свой пыл в пламенные речи, а не в деструктивные действия. Не стоит взбадривать себя алкоголем и другими стимуляторами.