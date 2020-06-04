Отличный день для начинаний — финансовый гороскоп на 5 июня

Почему сегодня нужно начинать новые дела, проекты и переговоры?

Овен ‌‌

У Овнов в первой половине дня будет неблагоприятное время для сдачи экзаменов и зачетов по профессиональным дисциплинам при переаттестации. В последний момент вы можете забыть то, что хорошо знали накануне. Также это не лучший день для служебных командировок. Преуспеют в делах те, кто не имеет отношения к торговле, поездкам и оформлению документов.

Телец

Тельцам с утра не рекомендуется проводить финансовые операции по безналичному расчету. Например, нежелательно расплачиваться за покупки кредитной картой. Преуспеют только те, кто привык много и упорно трудиться. Отношения с коллегами по работе складываются конструктивно. Отдавайте предпочтение той работе, где у вас имеется большой опыт.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня звезды не советуют браться за важные дела. Особенно это касается тех дел, которые вы не успели завершить накануне. Могут осложниться отношения в партнерстве и при контактах с клиентами. Будьте внимательнее при контактах с клиентами. Вместе с тем, во второй половине дня многие сложности будут сглажены.

Рак ‌‌

В этот день звезды советуют Ракам позаботиться о своей репутации. Для этого постарайтесь в отношениях с коллегами по трудовому коллективу воздерживаться от эмоциональных критических оценок. Держитесь подальше от всевозможных слухов и сплетен, не ввязывайтесь выяснения отношений. Вместе с тем это хорошее время для улучшения условий труда на рабочем месте.

Лев ‌‌

У Львов первая половина дня складывается неблагоприятно для творческих видов деятельности и финансовых спекуляций. Игрокам на фондовой и валютной бирже не рекомендуется совершать рискованные сделки, открывать новые позиции по купле-продаже. Расчет на удачу сегодня не может не оправдаться. Используйте этот день для укрепления деловых связей.

Дева ‌‌

У Дев не лучшее время для продвижения в карьере. В первой половине дня воздержитесь от контактов с вышестоящим начальством без крайней на то необходимости. Если вы сами занимаете руководящую должность, то не торопитесь принимать важные управленческие решения. Сейчас велика вероятность допустить ошибку.

Весы ‌‌

Весам необходимо взвешивать каждое свое слово в деловых контактах. Сегодня в первой половине дня старайтесь никому ничего не обещать. В контактах с людьми не будет стабильности и обязательности, поэтому некоторые договоренности могут срываться, принося убытки. Особенно это относится к торговле и работе с документами.

Скорпион

Если Скорпионам приходится работать с техникой и механизмами, то сегодня вам, возможно, придется столкнуться с техническими сбоями, поломками. Не исключены и иные неожиданности, из-за которых вам придется заниматься не теми делами, которые вы планировали изначально. Воздержитесь от освоения новой техники – возрастает вероятность аварийных ситуаций.

Стрелец

Для успеха в делах Стрельцам необходим трезвый расчет, упорство и трудолюбие. Однако сегодня вы не склонны будете действовать последовательно. Особенно это относится к утренним часам и первой половине дня, когда эмоции будут довлеть над разумом, и вы можете поменять свои решения. Старайтесь воздержаться от принятия решений, влекущих необратимые последствия.

Козерог

Если Козероги не чувствуют уверенности в каком-то деле, то и не надо за него браться. Сегодняшний день пройдет сложно для тех, кто работает по найму и занимает подчиненное положение. Не исключены дисциплинарные взыскания, штрафные санкции. Не опаздывайте на работу и не отлучайтесь надолго с рабочего места.

Водолей

Не всякое новое дело может пойти Водолеям во благо. Сегодняшний день неблагоприятен для начинаний и всевозможных усовершенствований. Не надо трогать и пытаться улучшить то, что пока работает. Сегодня в полной мере оправдывается поговорка о том, что «лучшее – враг хорошего». Отдавайте предпочтение традиционной работе, где у вас имеется большой опыт.

Рыбы ‌‌

Сегодня в первой половине дня у Рыб неблагоприятное время для контактов с начальством и ведения переговоров с деловыми партнерами. Если вы ведете конкурентную борьбу, то сегодня она может обостриться. К концу дня вас ждет приятный сюрприз, который поможет вам справиться с делами. Возможно, работодатель поощрит вас денежной премией.