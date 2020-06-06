Проведите ревизию своих вещей — финансовый гороскоп на неделю 8-14 июня

Финансовый гороскоп на неделю 8-14 июня 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов на этой неделе могут часто возникать недоразумения с окружающими. Прежде всего это может касаться ваших деловых связей. Данные вам обещания могут оказаться неисполненными. Могут поступать ложные сведения, которые могут серьезно дезориентировать вас. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет достоверности – это позволит вам не допускать досадных ошибок. Также в эти дни вы можете ошибиться в оценке людей, приписывая им несуществующие качества. Воздержитесь от новых контактов, знакомств. Поскольку велика вероятность познакомиться с человеком, имеющим нечестные намерения. Взаимоотношения с начальством тоже могут пойти с осложнениями. Это не лучшее время для записи на прием к начальству по личным вопросам. Не торопитесь делиться с руководством своими мыслями относительно усовершенствования в работе – взаимопонимания будет добиться трудно.

Телец

Участие Тельцов в коллективных проектах может негативно отразиться на финансовом положении. Это, прежде всего, относится к бизнесменам, ориентированным на развитие совместных проектов в рамках акционерного общества. Принимаемые на собраниях акционеров коллективные решения могут оказаться ошибочными, а планы – нереалистичными. Сейчас у вас велик риск потратить деньги на некие прожекты с минимальной или нулевой финансовой отдачей. Поэтому пока лучше взять паузу в своих инвестиционных планах. Также это проблемное время для профессионального обучения. Не торопитесь оплачивать курсы обучения, проводящиеся дистанционно по интернету. Велика вероятность того, что полученные там знания не пригодятся вам в дальнейшей практике. Служебные командировки могут не оправдать ваших финансовых ожиданий.

Близнецы

На этой неделе у типичных Близнецов могут возникнуть недоразумения с вышестоящим руководством. Поступающие приказы и распоряжения могут быть неправильно вами поняты. По возможности старайтесь запрашивать у начальства задания, сформулированные в письменном виде – это помогло бы избавиться от разночтений. Не пытайтесь взять инициативу в свои руки. В этом случае вы можете повредить своей репутации. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то воздержитесь от принятия важных решений, имеющих необратимые последствия. Возможно, ваши представление о сложившейся ситуации сильно отличается от реального положения вещей, и вы рискуете пойти в ложном направлении. Другая потенциально проблемная тема может быть связана с высокой вероятностью производственного травматизма. Не забывайте о соблюдении техники безопасности при работе с техникой и механизмами.

Рак ‌‌

У Раков на этой неделе могут осложниться отношения в деловом партнерстве. Вам могут поступить сведения, что некоторые деловые партнеры действуют не в ваших экономических интересах. А при проведении переговоров контрагенты могут вести двойную игру. В результате ваша деловая репутация может пострадать. Это непростое время для тех, кто ведет судебно-юридические тяжбы. Рассмотрение вопросов может затягиваться и обретать невыгодный для вас оборот. Старайтесь дистанцироваться от контактов с представителями фискальных властей. Ваша деятельность может оказаться под пристальным вниманием контролирующих органов. И не исключено, что это будет связано с высокой активностью ваших тайных недоброжелателей, их попытками нанести ущерб вашей деловой репутации. Поэтому ваша задача на эти дни сводится к тому, чтобы не нарушать нормы закона и служебные инструкции, чтобы не давать повода усомниться в вашей репутации.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе необходимо уделять больше внимания качеству и срокам выполнения своей работы. Дело в том, что сейчас для вас может усилиться фактор нестабильности. При выполнении текущей работы вы можете все чаще сталкиваться с помехами и препятствиями. В некоторых случаях могут возникать форс-мажорные ситуации, в результате чего вам придется в оперативном порядке корректировать свои планы. Будьте осмотрительнее при работе с техникой и механизмами. Не исключены случаи мелкого производственного травматизма. У бизнесменов эта неделя неблагоприятна для инвестиций в коллективные проекты и для вложений в техническую модернизацию. Возможно, сейчас пока не появится четкого и ясного представления, куда и в каких масштабах выгоднее вкладывать деньги. Поэтому лучше пока переждать.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе вряд ли удастся оказать влияние на внешние обстоятельства, которые могут сложиться неблагоприятно. Ваша основная задача сводится к тому, чтобы адаптироваться к обстоятельствам и минимизировать риски ущерба для себя. Наиболее потенциально проблемные темы недели связаны с карьерой и деловым партнерством. При контактах с деловыми партнерами часто могут возникать разногласия и недоразумения из-за нечеткой позиции. Для успешного делового взаимодействия необходима полная ясность в намерениях сторон. То же самое важно и при ведении переговорного процесса. Если вы занимаете руководящую должность, то эта неделя может быть связана с нарушениями ранее заключенных договорных обязательств. Следует строже контролировать исполнение обязательств деловыми партнерами. Воздержитесь от любых нововведений и экспериментов – традиционные методы работы сейчас предпочтительнее.

Весы ‌‌

Весам в течение этой недели необходимо четко и однозначно планировать свою профессиональную деятельность, уделяя особое внимание строгому соблюдению графика работ. Четкой работе может помешать путаница в распределении обязанностей в трудовом коллективе. Кроме того, отношения с коллегами и подчиненными оставляют желать лучшего. Старайтесь все текущие вопросы решать самостоятельно, не полагаясь на помощь коллег. В случае допущения ошибок в работе не исключены служебные разбирательства. Могут быть штрафные санкции. Неделя не благоприятствует служебным командировкам и работы вахтовым методом. Те, кто вербуется на вахту, могут встретить совсем не те условия работы, которые вам обещали при заключении трудового договора. Не лучшее время для оформления документов на недвижимую собственность.

Скорпион

Скорпионам в течение недели могут поступить сведения о финансовых вложениях или о возможности получить кредит на выгодных условиях. Звезды советуют отнестись к подобной информации с чувством здорового скептицизма. Не исключено, что вас, таким образом пытаются ввести в заблуждение. Подача заявления в банк об открытии кредитной линии может привести отказу. Это крайне неблагоприятное время для финансовых спекуляций на валютной и товарно-сырьевой бирже. То же самое относится к оптовым закупкам товара, предназначенного для перепродажи. Купленные вами партии товара могут не пользоваться спросом. Поэтому вложенные деньги могут зависнуть на неопределенный срок. Используйте эти дни для профессионального обучения и поиска деловых контактов в других странах и регионах.

Стрелец

У типичных Стрельцов на этой неделе могут осложниться отношения с деловыми партнерами. Предметов споров могут стать финансовые вопросы, раздел прибыли, полученной от партнерского бизнеса. Нежелательно вести переговоры о сотрудничестве. В результате вы рискуете подписать договор с невыгодными для вас условиями. На этой неделе, возможно, не удастся довести до завершения начатый проект. Особенно это относится к ремонтно-строительным работам и семейному бизнесу. Вы рискуете не успеть завершить в запланированные сроки работы и сдать объект заказчику. Либо может произойти более неприятная история, когда при передаче объекта заказчику могут быть выявлены серьезные недоделки. В этом случае вам придется заново многое переделывать. Также это относительно благоприятное время для проведения финансовых операций. Например, можно оформлять кредитные карты или размещать депозиты на банковских вкладах.

Козерог

Козерогам звезды советуют более осмотрительно подходить к вопросу выстраивания отношений с коллегами и подчиненными. Психологическая атмосферы в трудовом коллективе может сложиться напряженно. Возможны споры и ссоры. Кроме того, нервная ситуация на работе может быть связана с поступлением недостоверной информации. В результате, вы можете быть введены в заблуждение и выполнять совсем не ту работу, которую от вас ожидает начальство. Другая проблемная тема может быть связана с тем, что некоторые знакомые или родственники могут вас часто отвлекать от работы своими телефонными звонками и разговорами. Переключая внимание на другие вопросы, вы можете потерять много рабочего времени и в результате не успевать выполнять свои непосредственные обязанности. При больших нагрузках по работе попробуйте делегировать часть своих обязанностей деловым партнерам и напарникам.

Водолей

Водолеям на этой неделе будет трудно удержать в своих руках свои финансовые ресурсы. Несмотря на огромные усилия по повышению уровня доходов, тратить деньги вы можете быть склонны с не меньшим энтузиазмом. Если вы имеете свой бизнес, то вам могут предложить инвестировать деньги в рискованные проекты. Также это время может быть связано с активизацией темы финансовых спекуляций на бирже и в брокерских конторах. В любом случае спекулятивный бизнес сейчас может стать верной дорогой к крупным убыткам. Звезды советуют заблаговременно закрыть открытые ранее позиции на биржевых торгах пока они не перешли в разряд убыточных. Дело в том, что сейчас у вас может не быть правильного представления относительно того, куда и как лучше расходовать свои финансовые ресурсы. Используйте эти дни для текущей работы и укрепления отношений с коллегами и подчиненными.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам на этой неделе плыть по течению и решать вопросы по мере их поступления – это на данный момент наиболее оптимальный стиль деловой активности. Хотя возможно, у вас может возникать желание проявить инициативу и сделать что-то вопреки складывающимся обстоятельствам. Следует иметь в виду, что сейчас у вас может быть неправильное представление о сложившейся ситуации и о своей роли в этой ситуации. Вы можете переоценить свои реальные возможности, и браться за те дела, которые вам не под силу. Поддавшись таким ложным мнениям, вы можете потратить много сил и времени на решение тех вопросов, которые находятся вне вашей компетенции и решить которые не представляется возможным. Это весьма непростое время для выполнения ремонтно-строительных и коммунальных работ, подготовки отчетной документации. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от сделок с недвижимостью.