Марсианская энергия: как активизировать «свой» Марс

В астрологии Марс отвечает за нашу волю и импульсивность.

За то, как мы удовлетворяем свои желания, как отстаиваем себя. Разные знаки зодиака по-разному проявляют энергию Марса. Разберем, как именно «работает» Марс исходя из вашего знака.

Овен

Тут Марс будет в своей стихии – Овны проявляют себя ярко и спонтанно. Это наиболее чистая энергия Марса, обычно проблем с волей у Овнов не бывает.

Телец

Энергия Марса у представителей знака Телец обычно проявляется не так ярко, как хотелось бы. Эти товарищи долго запрягают, что несвойственно для Марса, но зато потом также долго и упорно несутся, сметая все на своем пути.

Близнецы

Близнецы «облегчают» энергию Марса: они не бросаются исполнять свои желания тут же, сиюминутно, а предпочитают поболтать, вместо того, чтобы делать. Часто одними разговорами все и заканчивается. Впрочем, их это вполне устраивает.

Рак

Раки облагораживают энергию Марса эмоциями. Вообще Раки ценят безопасность, поэтому трудно рисковать, если ты Рак. Так что Марс тут немного заторможен и напуган, а, следовательно, и зажат.

Лев

Львы неплохо дружат с Марсом. Оба они огненные, и Лев, и Марс, так что обычно Львы исполняют свою волю довольно стремительно, но как-то по-царски, что не свойственно простому воину-Марсу.

Дева

А вот тут возникают сложности: знак Девы очень не любит всего стремительного и воинственного. Поэтому любые возникающие импульсы Девы тушат в себе, не позволяя им нарушить порядок. Поэтому Марсу тут приходится туго.

Весы

Весы не очень любят Марс. Потому что Весы вообще обожают гармонию и сверяют свои желания с желаниями окружающих, поэтому знак Весов зажимает стремления Марса. Это такой Марс-дипломат, представили?

Скорпион

Скорпион дружит с Марсом, он добавляет ему ускорения – с помощью страстности и внутреннего накала. Так что Скорпионы неплохо проявляют себя и могут быть очень пробивными и волевыми личностями.

Стрелец

Стрельцы немного притормаживают Марс, когда он кажется им неинтеллигентным, а, в общем и целом – довольно радушно к нему относятся. Свои желания проводят в жизнь ярко и демонстративно.

Козерог

Козероги просто обожают, когда есть возможность чего-то достичь. Поэтому марсианские желания они ценят, но относятся к ним с некоторой осторожностью. Зато уж если решат поддаться воле Марса, идут до конца и достигают самых больших высот.

Водолей

Водолеи относятся к Марсу с опаской, но часто сами прибегают к его помощи. Действовать будут не так быстро, как хотелось бы, но своего добьются. Если, конечно, их интересы внезапно не изменятся.

Рыбы

Рыбы не очень склонны нестись на всех парусах, как это любит Марс. Так что волей тут и не пахнет, зато они с радостью делегируют марсианские обязанности кому-то другому: пусть, например, Рыбы придумывают, за что бы побороться, а уж в бой пойдет кто-то другой.

Дарья Лопушкова