Июнь 2020: не пропустите время творческого расцвета

Июнь 2020-го – время столкновения энергии года с энергией месяца.

Столкновение – весьма тревожный аспект. В такое время китайские метафизики не рекомендуют осуществлять что-то важное, начинать новые проекты, менять работу или заключать браки. Вы же не хотите, чтобы на новой работе у вас регулярно возникали противоречия с вашим окружением. Или иметь сложные отношения с родителями будущего супруга.

Тем не менее, важно учитывать, что любое столкновение стимулирует некую динамику, изменения и повышенную активность. Соответственно, куда-то эту энергию непокоя нужно транслировать. Идеальный вариант – Творчество! Ведь именно так часто и выражаются – «творческий непокой»

Столкновение Воды года и Огня месяца – это накал страстей и состояния эмоционального возбуждения, которые просто необходимо сублимировать и перенаправить в конструктивное русло, чтобы снять внутреннее напряжение и стресс.

Противоречивость аспекта, с одной стороны, грозит творческими муками, а с другой – по итогу может породить интересные идеи, нетривиальные подходы и неожиданные решения.

Креатив и созидательность будут дополнительно поддержаны символическими звездами Ба Цзы и звездами фэн-шуй.

Ведь в столкновении участвуют два «Цветка романтики» и две «Звезды Академика». Что только подстегнет поэтическое вдохновение и полет творческой мысли. Особенно у родившихся в годы Змеи, Петуха, Быка, Свиньи, Кролика и Козы, а также у родившихся в годы, оканчивающиеся на 5 и 1.

В фэн-шуйном смысле благоприятнейшая комбинация звезд для занятий искусством, исследований, литературного труда и развития художественных замыслов сложится на юго-западе.

Если вы творческая единица и имеете возможность организовать свою деятельность на юго-западе, сделайте это.

Кроме того, крылатый Пегас определенно залетит на север. Здесь хорошо уединиться тем, кто работает над словом, а также тем, кто занимается тонкой, детальной, скрупулезной творческой работой.

На северо-востоке образуется хороший потенциал для духовных поисков и обучения метафизическим практикам. А на западе – для коллективного творчества и удачных попыток каким-то образом монетизировать ваш продукт.

Так что при желании каждый найдет себе необходимую земную поддержку, если действительно постарается с пользой использовать непростой, но очень интересный симбиоз энергии Огня и Воды в июне.

С пожеланием интересных творческих находок, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)