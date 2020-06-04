Каким знакам зодиака в жизни везет больше остальных

Бывает, что одним людям везет чуть больше, чем другим. Астрологи уверяют, что на степень удачливости может влиять расположение звезд во время рождения человека.

Так, по словам экспертов, самыми большими везунчиками считаются Близнецы, Девы, Стрельцы и Водолеи.

Многим людям, знакомым с Близнецами, кажется, что у представителей этого знака все получается само собой. И это правда. Близнецы все делают будто играючи. Одни полагают, что людям, рожденным под этим знаком, помогают сами звезды, другие, что у Близнецов просто отлично развита интуиция. Но факт остается фактом: Близнецы крайне удачливы.

Еще одни бесспорные везунчики – Девы. Хотя самим подопечным знака кажется, что все дело в обычном трудолюбии. Девы очень трудолюбивы и действительно быстро достигают поставленных целей.

У Стрельцов все получается будто играючи, само собой. Знакомые подопечных знака уверены, что Водолеи точно баловни судьбы. Хотя, вполне возможно, что людям, рожденным под этим знаком, в жизни помогает их оптимизм, который притягивает нужных людей и помогает в делах.

Водолеи всегда точно знают, что им повезет в тех или иных делах. Они настолько привыкли к тому, что всегда получают то, что хотят, что иногда воротят нос от ценных подарков судьбы.