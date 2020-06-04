4 знака, за которых лучше не выходить замуж

От знака зодиака может зависеть судьба человека. Астрологи заявляют, что есть несколько знаков зодиака, брак с которыми может быть, мягко говоря, не самым удачным.

Скорпион. Слишком ревнивый знак зодиака. Проблема в том, что он - обаятельный и привлекательный. Девушкам очень сложно противостоять «чарам Скорпиона». Правда, такой человек - не самый лучший вариант для создания семьи. Так как спутнику жизни придётся нелегко — постоянные испытания на выносливость и прочность. Постоянно ревнует, не умеет прощать, злопамятный, самовлюблённый — всё это про мужа-Скорпиона.

Водолей. Любит свободу и старается сохранять её как можно дольше. Брак для Водолеев — это ограничения и мешает им развиваться, как личностям. Если у вас получилось и мужчина всё-таки отправился под венец, то это может закончиться весьма печально. Не любит заниматься домашними делами. Но из каждого правила есть исключения. Так что если вам повезло и вы нашли это «исключение», то в вашей семейной жизни всё будет хорошо.

Близнецы. Стараются избегать моногамных отношений как можно дольше. Сама мысль, что всю жизнь нужно прожить с одной и той же женщиной повергает их в шок. Близнецы слишком ветрены. Такой мужчина может признаваться в любви одной девушке, а в его голове уже зреет план, как построить отношения с другой. Но больше всего Близнецы любят себя.

Прекрасные собеседники, с которыми будет очень сложно в браке. Финансовая несостоятельность, измены, постоянные ссоры, негативное отношение к домашним делам — все эти трудности практически неизбежны в браке с Близнецами.

Рыбы. У Рыб своя жизнь и она очень далека от реальности. Редко выполняют обещания, не любят брать на себя ответственность. Часто врут. Доходит до того, что обман становится неотъемлемой частью жизни, когда стираются всякие грани между враньём и правдой, так как мужчина-Рыбы и сам начинает верить в свои слова. В браке они ждут, что все проблемы разрешатся сами собой.