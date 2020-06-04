Что мизинец может рассказать о вашей любви

Тело человека – открытая книга, из которой можно узнать об особенностях характера и пристрастиях человека, нужно лишь научиться правильно ее читать. Например, руки являются настоящей сокровищницей тайн и секретов. Так, по длине мизинца можно судить о чувственности девушки. Простой тест позволит вам узнать, как вы раскрываетесь в отношениях.

Внимательно посмотрите на картинку и на свои ладони. Посмотрите, какова длина мизинца по отношению к верхнему суставу соседнего безымянного пальца, и выберите соответствующий вариант на картинке.

SM News

Выбрали?! Давайте узнаем, что означает, выбранный вами вариант.

Вариант 1 – Мизинец длиннее и пересекает сустав безымянного пальца

Вы нежная и романтичная личность, которая в отношениях, прежде всего, ценит верность и преданность. Вы умеете дружить, но не доверяете людям, поэтому мужчине придется постараться, чтобы вы перешли грань дружбы и раскрылись перед ним.

Если мужчине удастся очаровать вас, то вы раскроетесь перед ним в новом свете. Добрая, заботливая и покладистая, именно такие девушки становятся хорошими женами.

Вариант 2 – Длина мизинца находится на одном уровне с линией сустава безымянного пальца

Вы женственная и хитрая натура, которая знает, как очаровать любого мужчину. Вы открыты и общительны, благодаря чему мужчины сами охотно тянутся к вам. Ну а тут уж, вы точно не выпустите их из своих сетей.

Ваш природный магнетизм порой способен свести мужчину с ума, и вы нередко используете это в своих корыстных целях.

Вариант 3 – Мизинец короче и не достигает сустава безымянного пальца

Вы очень требовательная личность. Это качество у вас проявляется не только по отношению к себе, но и ко всем представителям сильного пола. Именно поэтому вы не спешите броситься в объятия к первому встречному, а долго и тщательно выбираете подходящего кандидата, устраивая ему всевозможные проверки.

Мужчине с вами будет тоже нелегко, ведь ему придется соответствовать вашим требованиям всю жизнь.