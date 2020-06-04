Как правильно привлекать деньги в дом

Существует много различных заговоров, ритуалов и примет относительно денег.

Однако все мы знаем, что главное место, где сосредоточена энергия человека – его жилище. Чтобы привлечь богатство, нужно правильно организовать все в своем доме, ведь там создается основной поток для работы с судьбой человека. Существует несколько правил того, что нужно сделать в своей квартире для привлечения денег.

Заведите копилку

Нет, в нее не нужно действительно складывать деньги. Можно постепенно пополнять ее ненужными монетами, которые скапливаются у вас в кошельке. Копилка станет символом сбережений и поможет создать правильный энергетический поток для появления денег. Этот предмет работает и на подсознание человека. Когда он смотрит на копилку, то видит, что ему нужно больше зарабатывать и меньше тратить, чтобы получить желаемое.

Приобретите талисманы для привлечения богатства

В разных культурах существуют свои амулеты и талисманы для привлечения денег в дом. Изучите их и выберите то, что ближе вам. Это может быть определенный камень, украшение или символика животного. Расставьте талисманы по дому и один носите с собой в кармане или сумке.

Не жалуйтесь и не хвастайтесь

В обращении с деньгами всегда должен быть баланс. Богатство любит уверенных в себе людей, которые не кидаются из крайности в крайность. Существует примета, которая гласит, что к человеку, который постоянно жалуется на отсутствие денег, они никогда не придут. Если вы любите рассказывать своим друзьям о том, как у вас в жизни все плохо, то откажитесь от этой привычки. При этом, не стоит выставлять свое богатство напоказ. Никогда не называйте сумму, которую вы зарабатываете, не рассказывайте всем подряд о повышении. Хвастовство деньги тоже не любят, кроме того, вас могут сглазить.

Наведите порядок у себя в кошельке

Люди, которые не считают деньги, чаще чем другие находятся на грани бедности. Если человек расчетлив и бережно обращается с деньгами, они его полюбят. Того, кто не знает, сколько осталось на его карточке и хранит смятые купюры в кошельке, деньги покинут с большей вероятностью.

Отдавайте долги правильно

Существует масса примет и суеверий относительно того, как правильно отдавать деньги. И появились они не просто так. Если вы планируете отдать долг или внести платеж по кредиту, лучше сделать это с утра. Вечером не стоит заниматься никакими финансовыми операциями – так вы сможете открыть свой денежный канал и все утечет из вашего кошелька. Также не стоит передавать купюры в руки человеку, и то же самое возьмите на заметку для себя. Деньги нужно передавать через поверхность. Например, положите их на стол, и тогда уже другой человек может их забрать.

Алевтина Кузнецова