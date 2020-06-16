Как выбрать профессию по дате рождения человека

Нумерологи верят в то, что основные черты характера человека можно узнать по различным числам, в том числе по дате его рождения. По их словам, это позволяет даже предсказать будущее.

Утверждается, что судьбоносные знаки скрыты в числе жизненного пути каждого человека. Для того, чтобы понять предначертанную информацию, требуется суммировать по порядку все цифры из даты рождения, а затем сложить полученный результат до получения единичного числа. Так, человек, родившийся на свет 30 мая 1983 года, является «двойкой». 3+0+0+5+1+9+8+3=29, далее 2+9=11, а 1+1=2.

У тех, чье число рождения равно единице, отмечается сильное влияние Солнца. Такие люди являются настоящими лидерами, наделенными целеустремленностью и смелостью. Они способны реализовать себя в медицине, политике и сфере медиа.

У «двоек» сильно влияние Луны. Эти люди дипломатичны, хорошо договариваются с окружающими и могут стать хорошими психологами или преподавателями.

Число три говорит о таланте к искусству и творчеству. Таким людям доступна любая соответствующая сфера. Он может быть талантливым актером, скульптором, музыкантом, режиссером или художником.

У «четверок» сильна врожденная интуиция, позволяющая достигать успеха в масштабных проектах. Те, у кого в дате рождения это число, могут стать грамотными пиарщиками, юристами и блогерами.

Равная пяти сумма говорит о сильном влиянии Меркурия. Такие люди обладают склонностью к изучению языков и коммуникабельность. Они часто находят себя в журналистике и филологии, а также могут построить карьеру писателя.

Цифра шесть — показатель руководства Венеры. Она дает чувство стиля и артистичность. Это также позволяет реализовать себя в творческих профессиях, в особенности таким людям подходят пути дизайнеров или стилистов.

«Семерки» эрудированы и отличаются мудростью. Они хорошо показывают себя в качестве врачей, следователей, криминалистов или путешественников.

Сумма, равная восьми, указывает на преданность, мудрость и выносливость. Эти люди часто связывают свою жизнь с общественной деятельностью, бизнесом, политикой или образованием.

Наконец, «девятки» отличаются настойчивостью и решительностью. Для них не сложно реализовать себя в творчестве, спорте или даже в астрологии.

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