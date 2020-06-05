Три знака зодиака с очень тяжелым характером

По мнению астрологов, в некоторых случаях непростой характер человека предопределяет его зодиакальный знак. Они назвали три знака, с которыми лучше лишний раз не вступать в спор.

Овны – настоящие командиры, которые не привыкли подчиняться. Рожденные под этим знаком бесстрашны, однако зачастую излишне эгоистичны, пишет Rodgor.ru. Они также упорны и готовы идти к своей цели, несмотря ни на что. Овнов отличает также расчетливость и уверенность в собственной правоте, из-за которой с ними порой довольно тяжело общаться.

Козероги довольно умны и упорны, при этом они никогда не прислушиваются к чужим советам. Их почти невозможно переубедить, они всегда стремятся поступать по-своему. Помимо этого, самоуверенность представителей этого знака может зародить конфликт с окружающими. Обид же Козероги, как и обмана, не прощают.

Близнецы – наблюдательные личности и интересные собеседники. Однако их импульсивность и умение обращать почти что угодно в свою пользу может сыграть с ними злую шутку и помешать в общении с окружающими. Близнецы также могут быстро терять интерес к общению и забывать о том, что они когда-то пообещали. При этом рожденные под этим знаком могут не понять обиды и оправдать свои действия.