Что нельзя выбрасывать из дома, чтобы не потерять удачу

Проводить генеральную уборку важно и полезно. Лишний мусор мешает как в быту, так и в жизни. Однако есть вещи, которые категорически запрещается выбрасывать из дома, так как можно потерять достаток. Известно немало связанных с этим примет.

Хлеб

Во всем мире хлеб считается символов благополучия. В связи с чем принято, что хлеб нельзя выкидывать. Лучше его высушить и положить в кормушку к птицам. Опытные люди рекомендуют не выкидывать любые продукты, так как это привлекает негативную энергию в дом.

Волосы и ногти

Бытует мнение, что состриженные волосы и ногти продолжают нести энергетику человека. Считается, что недоброжелатели могут этим воспользоваться, поэтому волосы принято не выбрасывать, а сжигать.

Фотографии

Согласно приметам, нельзя выкидывать фотографии, особенно близких людей. Ведь каждое фото хранит энергетику человека, изображенного на нем. Даже если на фотографии изображен человек, с которым вы давно не общаетесь, выкидывать снимок не стоит, так можно разорвать связь окончательно.

Часы

Не рекомендуется выбрасывать рабочие часы. Они имеют привязку к дому и живущим в нем людях. Часы — символ времени, не стоит так им распоряжаться. К тому же, согласно приметам, можно разрушить связь с близкими, если выбросить часы.