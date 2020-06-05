Я всегда готов прийти на помощь: об опасностях работы «спасателем»

На самом деле в позиции «спасателя-выручателя» кроется второе дно.

Самое очевидное – это то, что человек, ставящий проблемы других на первое место, зачастую пренебрегает решением собственных проблем. А они сами не исчезают, накапливаются, и в какой-то момент их становится так много, что человек может просто потерять себя, свое здоровье, свое место в жизни, когда игнорировать их уже будет невозможно.

Скорее всего, такие истории вы знаете из своего опыта. Прекрасный, готовый помочь человек, вдруг внезапно в одночасье «сгорает» от тяжелой болезни, и все вокруг удивляются – как это несправедливо, ведь он столько делал для других! На самом деле человек рождается для того, чтобы в первую очередь жить своей жизнью. Это не значит, что нужно ущемлять интересы других – быть эгоистом, а значит решать сначала свои ситуации, а впоследствии, если остаются силы, ситуации других людей. Если возникает подмена и человек начинает «жить для других», внутри происходит примерно следующее: «для себя отказываюсь жить» трансформируется в «отказываюсь жить», и организм запускает программу уничтожения.

Еще одна «темная» сторона работы «спасателем» заключается в том, что для того чтобы кого-то спасти, необходима сложная ситуация, в которую кто-то попадает. Привыкший спасать начинает искать эти ситуации даже там, где их нет, ему кажется, что его помощь нужна, когда такой необходимости нет, а как по-другому чувствовать себя важным и нужным человек, не знает. Бывает и так, что он начинает «собирать» вокруг себя людей с такими сложными ситуациями и со временем их становится так много, что ресурсы заканчиваются и наступает разочарование. И это логично – одному не под силу решить проблемы десятерых, и даже пятерых. Особенно если такие проблемы происходят ежедневно.

Кроме того, в жизни всегда есть и сложные и легкие времена. Рано или поздно наступает затишье, люди находят выход из своих ситуаций, и, как ни странно, отношения здесь могут завершиться, потому что постоянно чувствовать себя принимающими помощь, не способными самостоятельно решить свои проблемы тяжело. А далеко не каждый умеет переключаться –— сегодня я помогаю, а завтра я готов принять то, что помогают мне или что моя помощь не требуется. Наступает разочарование в людях, ощущения использованности и обиды.

Если помощь людям вы ощущаете как ваше главное призвание, имеет смысл задуматься над некоторыми вопросами. Например: «Какие выгоды я получаю от этого?», «Какие собственные задачи, ситуации я отказываюсь решать, занимаясь делами других людей?», «Как я себя чувствую, когда помогать некому?», «Где я наполняюсь, что придает мне сил?». Возможно, честные ответы помогут переоценить ситуацию и увидеть новые, до сих пор скрытые ее смыслы.

Джессика Франтова