Разрушители мифов: астролог видит больше, чем обычный человек

Инструментом астролога является гороскоп человека, карта с символами, за каждым из которых кроется определенный смысл.

Обычный же человек такой карты не имеет, символов не знает, но меньше ли он от этого понимает? Думается, что нет.

Дело в том, что астрологи делают ставку на интуитивн

о-логический анализ людей, событий, будущего и прошлого. То есть все, что рассматривает астролог, он рассматривает с точки зрения беспристрастного судьи (в идеале это должно быть так).

Однако часто слепая убежденность астролога вступает в противоречие с тем, что есть на самом деле, с фактами и реалиями. Например, астролог может видеть в гороскопе сильную и уверенную в себе личность, а человек, сидящий напротив, — зажат и никак себя не проявляет. И чтобы разобраться в причинах такого поведения, нужно будет рассмотреть не гороскоп человека, а посмотреть ему в глаза и задать несколько вопросов — и по голосу и содержанию ответа понять, что его мучит. Таким образом, астрология как система далеко не всегда способна ответить на все ваши вопросы, докопаться до сути и помочь вам.

И делать большие ставки на то, что после похода к астрологу жизнь ваша изменится, вы поймете что-то очень важное про себя — не стоит. Скорее всего, вы просто услышите подтверждение своим собственным догадкам о себе, своих способностях, своем будущем. Это может быть полезным и интересным опытом, но рассчитывать на то, что слова астролога — истина в последней инстанции — глупо и опасно.

Сегодня люди стремятся к тому, чтобы познать себя, больше, чем несколько десятков лет назад. Сейчас это модно — копаться в себе, открывать невиданные горизонты собственного сознания, понимать, на что ты способен. Считается, что все мы должны знать о себе все, иначе о каком успехе может идти речь. И конечно, появляется масса людей, спешащих помочь нам в том, чтобы быть самими собой. В действительности же единицы из них и правда видят что-то, о чем нам было бы полезно узнать.

Астролог астрологу рознь. Если сам астролог — развитая личность, то он видит гораздо больше, чем обычный человек. И тогда то, что он астролог — отходит на второй план. Тогда мы воспринимаем его как просто мудрого человека, который может дать дельный совет.

Ищите мудрых и мудрейте сами — с астрологией или без нее.

Дарья Лопушкова