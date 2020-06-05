Что делать, если человек вас гостит

Загадочное слово «гостинг» (ghosting) возможно, знакомо не каждому, а вот с самим явлением – резким обрывом отношений без объяснения причин, вполне возможно, удалось столкнуться многим.

Человек, который становится жертвой такого гостинга, оказывается в довольно сложной ситуации. Ему ничего не объясняют, и он пытается понять – а что происходит? Вызванивает человека, задает вопросы и не получает ответа. До момента, когда станет очевидно, что произошел разрыв, может пройти много времени.

Те, кто стал объектом гостинга, испытывают много сложных чувств: непонимание, страх, боль, отвержение, вину. Ведь если со мной так поступают, возможно, все дело во мне? Возможно, это я что-то не так сделал(а) или не так понял(а)? Возможно, нужно было стараться лучше? Такие вопросы без ответа не дают возможности спокойно и гармонично завершить отношения.

Поэтому важно признать, что если человек поступил подобным образом – это его решение и оно так или иначе связано с тем опытом, который был в жизни этого человека, это история про него, а не про того, кого он покидает.

Возможно, человек просто боится выяснений отношений. Возможно, у него не хватает слов и опыта, чтобы что-то объяснить. Возможно, с ним поступили когда-то подобным образом и он считает это нормальным, как будто «я не отвечаю, меня нет, и, значит, очевидно, что я не хочу контакта». Так или иначе, это история про его боль, его страхи и его опыт.

Поэтому вместо обвинения себя и попыток достучаться и дозвониться, лучше сделать другое. Если партнер вас гостинг и ничего не объясняет, вы не должны принимать это, вестись на игнорирование. Можно написать тому, кто покинул, письмо с описанием тех чувств, которые сейчас есть, с возникшими вопросами и претензиями, с благодарностью за совместную историю. Написать, но не отправлять – такие письма можно сжечь или уничтожить другим способом. Так, информация будет получена другой стороной на тонком плане, а пишущий письмо освободится от своих переживаний.

Диана Сабитова