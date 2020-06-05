Подведет интуиция — любовный гороскоп на 6 июня

Почему влюбленным знакам сегодня лучше не слушать внутренний голос?

Овен ‌‌

Овнам вместе с любимым человеком придется радикально пересмотреть некоторые планы на будущее. Возможно, ваш союз изменит цель и поставит иные задачи. Одиноких Овны готовы завязать долгосрочные отношения. Однако вам стоит избавиться от иллюзий и подкорректировать свои ожидания.

Телец

Тельцы могут изменить свое мировоззрение, дабы ваши с любимым человеком картины мира находились в более полном соответствии и не противоречили друг другу. Одиноких Тельцов в этот день ждут незабываемое романтическое приключение, особенно если они находятся в дороге.

Близнецы

Для Близнецов в их романтическом союзе возникнет возможность исправления прошлых ошибок. Главное – не повторять прежних паттернов поведения. Для одиноких Близнецов недоразумение может обернуться в их пользу и помочь обрести счастье в новом любовном союзе.

Рак ‌‌

Сегодня в ваши отношения с любимым человеком могут вмешаться родственники. Неважно примите вы их советы или нет, главное – сохранить взаимопонимание со второй половинкой и не оказаться ненароком по разные стороны баррикады. У одиноких Раков есть шанс расширить круг своих поклонников.

Лев ‌‌

Одиноким Львам в этот день придет в голову идея изменить свой повседневный уклад. В любом случае, перемены помогут вам в знакомствах с противоположным полом. Львы, уже нашедшие свою любовь, могут осложнить отношения с пассией ненужными откровениями.

Дева ‌

Девы могут испытать разочарование в любимом человеке. Вместо сочувствия и ласки, которых вы так жаждете от пассии, вы можете получить сухой и отстраненный анализ ваших неудач и проблем. Одинокие Девы наберутся смелости и объяснятся в чувствах объекту их страсти.

Весы ‌‌

Астрологические влияния могут вызвать крайне переменчивые намерения вашего любимого человека. Если пассия то соглашается с вашими решениями, то внезапно отказывается от своего мнения, лучше не настаивать на немедленной реализации. Свободные Весы, возможно, получат знак судьбы.

Скорпион

Многие вопросы, касающейся личной жизни, Скорпионам придется решать на ходу. Возможно, в дороге вас догонит новость, которая заставит устроить срочные переговоры с любимым человеком. Одинокие Скорпионы, формальные темы в разговорах вряд ли будут способствовать сближению с поклонником.

Стрелец

Стрельцы, сегодня не лучшее время для развлечений. Финансы могут стать причиной размолвки с любимым человеком. Свободным Стрельцам стоит тщательнее обычного следить за выполнением правил этикета. Сегодня ваши невольные промахи будут заметны и вызовут неодобрение потенциального партнера.

Козерог

Сегодня интуиция может подвести многих Козерогов. Для решения проблем вашего любовного союза имеет смысл опираться на логику аргументов и выводов. Одиноких Козерогов ждут воспоминания о прошлом, из которых они могут вынести немало ценного.

Водолей

Одиноким Водолеям романтические свидания в этот день оставят приятное впечатление в том случае, если вы не ожидаете от них чего-то слишком оригинального и возвышенного. Водолеи, связанные узами обязательств, могут столкнуться с тайной любимого человека.

Рыбы ‌‌

Свободные Рыбы в этот день могут оказаться в центре пристального внимания некоего представителя противоположного пола. Однако вряд ли потенциальный партнер заинтересует вас как возможная вторая половинка. Рыб, находящихся в длительных отношениях, может одолеть сомнение в совместном будущем.