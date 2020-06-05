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Как рассчитать кармический брак

Рамблер12 часов назад

Смотрите видео и узнайте, как рассчитать кармический брак. Считается, что кармический брак возможен между людьми, которые в прошлой жизни попытались быть вместе, но разрушили отношения. В кармическом браке судьба даёт им ещё одну попытку, но меняет партнёров местами. В таком браке супруги могут подсознательно увидеть себя со стороны и, сделав выводы, всё-таки достичь семейной гармонии. Как же понять, будет ли ваш брак кармическим? Об этом расскажет ролик.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что астролог видит больше, чем обычный человек.

Гадания

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