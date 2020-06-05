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Как серебряные украшения намекают, что на вас порча

Рамблер4 часа назад

Смотрите видео и узнайте, почему начинают темнеть украшения из серебра. Женщины любят кольца, браслеты и серьги из этого холодного металла, традиционно считающегося символом Луны. Но иногда даже при тщательном уходе и аккуратной носке украшения теряют блеск, становятся тусклыми, покрываются тёмным налётом. Эзотерики говорят, что беспричинное потемнение серебра может намекать на порчу. Как разобраться с украшениями, расскажет ролик.

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