Как серебряные украшения намекают, что на вас порча

Смотрите видео и узнайте, почему начинают темнеть украшения из серебра. Женщины любят кольца, браслеты и серьги из этого холодного металла, традиционно считающегося символом Луны. Но иногда даже при тщательном уходе и аккуратной носке украшения теряют блеск, становятся тусклыми, покрываются тёмным налётом. Эзотерики говорят, что беспричинное потемнение серебра может намекать на порчу. Как разобраться с украшениями, расскажет ролик.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как правильно привлекать деньги в дом.