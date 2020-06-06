Мыслите прагматично — гороскоп на 7 июня

16-17 лунные сутки. Луна в Козероге советует мыслить прагматично и не торопиться захлопывать двери в прошлое.

Веяния прогресса можно удачно совместить с прежними достижениями и не использованными до конца возможностями. Оппозиция Луны и Меркурия помогает держать баланс между эмоциями и здравым смыслом. Не стоит откладывать разговор на важную тему: даже если он будет долгим, «поставить вопрос ребром» лучше сейчас. Не стоит медлить и с поиском информации по конкретному запросу. День подходит для переговоров, включая профессиональные, семейные и жилищные. Полезно обсудить доступные варианты и их правовые аспекты.

Овен ‌‌

День заставит Овнов разрываться между двумя направлениями. Утро лучше начать с уточнения целей и постановки ребром принципиальных ключевых вопросов. В течение дня может состояться разговор в семье, и не только. Не исключено, что вам придется найти баланс между домашними и служебными планами, пообщаться с коллегами. И родители, и начальство могут ждать от вас помощи, мелкой жертвы, тайной услуги.

Телец

Сегодня Тельцов посетят толковые идеи, связанные с развитием неиспользованного потенциала. Может пригодиться полученное ранее покровительство, образование. Прогрессу в личном мышлении поможет внешний информационный поток. Вас будут стимулировать новости, слова родственников, сообщения друзей. Обнадежат вести из-за границы. Будет легко найти сведения, проложить маршрут, выбрать подходящий вариант.

Близнецы

Сегодня звезды не расположены потакать капризам Близнецов. Вам поневоле придется структурировать общение с людьми и конкретизировать свои запросы к инстанциям, а также стать осмотрительнее, считаться с объективными опасностями, прошлыми обязательствами, всеобщими ограничениями. Важны финансовые и налоговые нюансы. Покупки, услуги, поездки и прочие текущие мероприятия окажутся довольно затратными.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам стоит отнестись уважительнее к мнению своих собеседников. Желательно дозировать нескромные шутки, намеки и «двойные послания». Лояльность и дружелюбие немало помогут диалогу и сотрудничеству, особенно, если вы общаетесь с влиятельными людьми, с представителями других культур или далеких регионов. День подходит для переговоров, сеансов обучения, врачебных и юридических консультаций.

Лев ‌‌

Сегодня Львам придется поставить на первое место работу или какие-то важные обязанности. День напомнит о незавершенных неприятных делах: чем больше их накопилось, тем шире фронт задач и выше ответственность. Желательно не довести ситуацию до критического порога, когда трудно остановить прогрессирование болезни или лавинообразный рост проблем. Важнее вашего авторитета станет авторитет помощников.

Дева ‌‌

Сегодня обоснованы надежды Дев на удачу, рост, награду, прогресс. Можно наверстать упущенное, получить компенсацию за вложения или отдачу от давно очевидного всем таланта. Возможны успехи в педагогической работе, подвижки в делах детей. Поднимется ваш авторитет в глазах любимого человека, коллег, друзей, родителей, публики. Наибольший успех ожидается в знакомых направлениях с творческим уклоном.

Весы ‌‌

Сегодня Весы чувствительны к тому, что творится у них в семье или на родине, а также в области партнерских отношений, профессии и карьеры. Актуальны темы, связанные с жильем, недвижимостью, гостеприимством, расширением территории или полномочий, возвратом владений или прав. Каверзны, но необходимы совещания, переговоры, консультации, контакты с членами семьи, партнерами, арендаторами, юристами.

Скорпион

Сегодня фортуна добра к Скорпионам. Атмосферу дня трудно назвать жизнерадостной, но в ней вы получите веское преимущество. Вашей опорой станет прошлое, а не будущее. Возрастает шанс на выигрыш дела, появление нужных связей. Подходящий момент для визита к родне, для появления в суде, дипломатическом представительстве или турфирме, для возобновления переписки, учебы, исследования или путешествия.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам сконцентрироваться на своей материальной или жилищной базе. Есть предпосылки для крупного успеха, но лишь в рамках, заданных прошлым. Может наметиться выгодный обмен, продажа лишнего балласта, возврат давней задолженности, получение компенсации, удачное реформирование бюджета. Возможны переговоры о семейных и других финансах, контакты с налоговой инспекцией.

Козерог

Сегодня Козероги ставят на первое место свои собственные интересы - либо интересы близких себе людей, дела, идеи. Энтузиазм и самопожертвование рекомендуется дополнить осторожностью. Она потребуется вам в любых переговорах, особенно, связанных с жильем. Стоит опасаться моральных и юридических ловушек, бытовых и семейных недоразумений. Если ненадежен партнер или посредник, важно иметь рядом друга.

Водолей

Сегодня Водолеям предстоит заняться скрытой частью своих дел. В ближайшие месяцы она будет иметь первостепенное значение и заставит вас отложить все другие планы. Это может быть здоровье, забота о ком-то, семейный или иной долг. Возможен разговор с врачом, коллегой, родственником, юристом. День сулит недоразумения в общении, в также на любом этапе поездки или прогулки, начиная с выбора маршрута.

Рыбы ‌‌

Сегодня в Рыб вселят надежду новости. Стоит поддержать обратную связь с друзьями, особенно, давними единомышленниками. Будет значимым мнение учителя, покровителя, наставника. В ближайшие месяцы все эти люди (или их установки) вновь сыграют для вас большую роль. Не исключено, что тяга будет взаимной, и они тоже будут нуждаться в вас, например, в вашем опыте, энергии, интуиции или стойкой вере.