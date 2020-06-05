Как знаки зодиака будут подниматься после кризиса

«Неважно, сколько раз ты упал, важно – сколько раз ты поднялся» - гласит известная поговорка, а о том, как выходят из коронавирусного кризиса знаки зодиака, читайте в этой статье.

Овен бросается из огня да в полымя: его выход из кризиса невозможно не заметить. Даже если Овен не знает, что нужно делать и что делать выгодно, он вынет душу из тех, кто знает. И сделает.

Телец из кризиса выходит очень неторопливо. Потому что любые перемены для него – стресс, он к кризису-то только адаптировался, а тут – на тебе, приходится переадаптироваться. В общем, Тельца лучше не трогать и дать ему время на раскачку.

Близнецы и не были в кризисе, если говорить откровенно, для них все происходящее было интересным путешествием в новое и неизведанное. Поэтому и выходить из кризиса они будут так же, как и входили: с большим любопытством и жаждой перемен.

Раки из кризиса выходят постепенно. Сначала высунут одну клешню, потом… потом засунут обратно, потому что слишком страшно, и нестабильно, и вообще им нужно еще побыть наедине с собой. Потом они выйдут из кризиса в самый легкий и удобный для этого момент, поразив всех своей ловкостью.

Львы выходит из кризиса ярко. Они делают это так, чтобы всем было ясно: Лев выходит из кризиса! Он прощается с прежней жизнью, начинает строить новую, и пусть завидуют недоброжелатели… Скорее всего, у Льва все получится, а если не получится, вы все равно этого не увидите.

Девы выходят из кризиса методично, последовательно. Потому что, когда они в этой кризис входили, они сразу же составили план выхода – ведь любой благоразумный человек (читай Дева) так делает.

Весы выходят из кризиса благодаря тому, кого они любят. А если они никого не любят, то начинают кампанию по поиску тех, кого срочно можно было бы полюбить. А потом уже вместе выйти из кризиса, напевая ол ю нид из лав – пожалуй, это самый красивый выход!

Скорпион выходит из кризиса обновленным и трансформированным. Он чувствует себя этакой птицей Феникс, которую кризис сделал только лучше и сильнее. Поэтому после пандемии Скорпионы будут долго рассказывать, как они серьезно повзрослели за это время тревог и лишений. Некоторые Скорпионы, возможно, станут кризисными психологами после всей этой истории с коронавирусом.

Стрельцы из кризиса выходят задорно, с огоньком. Придумывают новый бизнес, находят новых нужных людей – собственно, когда кризис начался, они делали то же самое. Счастливые люди!

Козероги за время кризиса уже успели построить небольшую антикризисную империю, так что им вообще все нравится. Не нравится только, что снова нужно что-то менять, так что выход из кризиса они будут оттягивать насколько это вообще возможно.

Водолеи из кризиса выйдут с идеями разработки новых технологий для бизнеса в условиях самоизоляции. И будут внедрять их в жизнь.

Рыбы выйдут из кризиса чисто внешне, но очень легко: кто-то просто вытащит их. Внутренне же Рыбы всегда находятся в глубоком экзистенциальном кризисе, выйти из которого не представляется никакой возможности...

Дарья Лопушкова