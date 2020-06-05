Несколько примет, которые помогут притянуть к себе удачу

Удивительно, но приметы вошли в жизнь многих еще в старые времена.

По сей день некоторые люди свято верят в них и считают что они делают все правильно. Кстати, я несколько раз сама замечала как срабатывают различные приметы. Сегодня я решила с вами поделиться некоторыми из них. Итак, давайте приступим!

Ни в коем случае не давайте никому свою недоеденную пищу. В противном случае тот кто доедает, заберет часть вашей силы и энергии;

Никогда не берите солонку, если вам ее дают через стол. Пусть человек поставит ее, а потом вы сами возьмете. Кстати, сами лучше тоже так не делайте. Таким образом передаются беды и несчастья. Даже если человек не хотел нанести вред вашей жизни, у него это все равно получится;

Если вы случайно просыпали соль, то обязательно насыпьте на нее сахарный песок. Так вы избежите крупной ссоры с кем-либо. А если у вас назначена деловая встреча, положите небольшую щепотку соли в левый карман. Таким образом вы привлечете удачу в делах, и у вас все обязательно получится;

Вы можете лишиться счастья, если будете накалывать кусочек хлеба на вилку или нож;

Если у вас случайно упала расческа, не спешите поднимать ее. Попросите об этом кого-то другого. Если такой возможности нет, то просто наступите на нее один раз левой ногой и трижды переплюньте через левое плечо. В противном случае вам будут грозить неприятности.

Вот такая подборка примет у нас получилась. Надеюсь что они вам обязательно помогут.

Будьте счастливы!