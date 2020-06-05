Какие знаки переживут экономический кризис безболезненно

Какие знаки зодиака переживут грядущие финансовые потрясения настолько безболезненно, насколько это возможно в принципе?

Козерог. Когда все люди страдают, то Козероги радуются. Нет, они не злорадствуют, просто предупреждали, что так в итоге и будет. Люди, рождённые под этим знаком зодиака, предупреждают, что скоро будет беда и надо к ней готовиться заранее, но никто их не слушается, а некоторые даже смеются. Впрочем, когда наступают финансовые проблемы, Козероги никого не бросят, к ним можно обратиться за помощью, так как эти товарищи неплохо подготовились к кризису.

Водолей. У этих людей всегда есть запасные планы — на все буквы алфавита. Правда, если хотя бы одна задумка не сработает, то Водолей очень сильно расстроится. Но вот судьба благоволит этому знаку зодиака. Даже когда человек не ждёт, то внезапно на него может «свалиться» денежный заказ или он выиграет в лотерею. В кризис Водолей поделится накоплениями со своими родственниками и близкими друзьями.

Рыбы. Каждый занимается своим делом. Так рассуждают Рыбы. Они могут зарабатывать даже на дачном участке и прокормить семью в тяжёлые времена. Быстро осваивают профессии, лучше всего у Рыб получается быть врачом. В кризис такие личности не ведут себя как-то по-другому. Они могут приспособиться к любой ситуации, их даже можно сравнить с тараканами, которые выживут и при ядерной войне.

Овен. Экономический кризис — это настоящий вызов для Овна и представители этого знака зодиака даже радуются этому. Могут сколотить состояние даже в тот момент, когда всё вокруг плохо. Профессии в кризис не меняют, а стараются искать что-то близкое им по душе. Такие люди не пропадают. Даже в сложном экономическом положении в стране голодать не будут.