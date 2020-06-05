Лунное затмение 5 июня: откуда ждать проблем и как с ними справиться

Карту лунного затмения/полнолуния 5 июня с большой конфигурацией между Солнцем, Луной, Марсом и Сатурном – можно назвать одним словом – ступор, а можно и двумя – ступор и заблуждение (непонимание).

Как раз жажда позитивных перемен в гороскопе полнолуния/затмения обозначена довольно ярко, и многие будут готовы к решительным действиям, однако напряжённая расстановка указанных влиятельных планет, а также их дальнейший график взаимодействий могут разрушать планы. Во всяком случае до следующего новолуния/солнечного затмения 21 июня, которое по своей важности влияния на общественные процессы будет более масштабным.

Однако динамика этого полнолуния может создавать ситуации форс-мажора и внештатные ситуации даже в тех случаях, когда вы решите отдохнуть и не заниматься активными делами. В первую очередь такие сигналы в обозримый период наиболее вероятны со стороны родственников или людей близкого вам круга общения. Та же деструктивная конфигурация светил с Марсом и Сатурном говорит о высоком напряжении в поездках, перемещениях, переездах и в целом на транспорте и на производстве.

Второй «энергоблок» неблагополучных связей планет, входящих в структуру этой карты затмения – шторм со стороны Нептуна, готовящегося принять напряжённые аспекты от Солнца и Марса, которыйможет чувствоваться с 10 по 14 июня. Что характерно, эти дни попадают на период, так называемой «средней точки» между двух затмений (лунного 5.06 и солнечного 21.06), показывая суть актуальных проблем, которая кроется в мощном влиянии Нептуна и всеми факторами/уровнями зависимостей, потерю ориентиров и заблуждений с которыми многим приходится сталкиваться в настоящее время. Этот период при транзитной Луне в знаке Рыб (в первую очередь 11-13 июня) ожидается наиболее сложным в сфере коммуникаций и контактов. В эти дни следует опасаться вредного воздействия химикатов и ядовитых веществ (в том числе неверного назначения или передозировки лекарственных препаратов), отравлений, возрастает риск аварийных ситуаций на воде и связанных с водными ресурсами. Вероятность пострадать от рук воров, мошенников и аферистов, идеологической обработки в это время несравнимо выше, а главным виновником неблагоприятных ситуаций этого периода может стать алкоголь и наркотические вещества.

Ошибки в деловой сфере и общую нестабильность периода подчёркивает и снижающий скорость перед разворотом в обратное движение с 18 июня Меркурий. Осторожнее с денежными вложениями и финансовыми сделками, период неудачен для хирургических операций, вступления в брак.

Serg Korablev