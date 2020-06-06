Решайте проблемы творчески — финансовый гороскоп на 7 июня

Почему сегодня нужно решать финансовые проблемы нестандартно?

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день складывается благополучно для выполнения работы согласно ранее утвержденному плану. Внешние обстоятельства будут складываться таким образом, что некоторые виды работ сами собой отпадут, и вы сумеете значительно дальше продвинуться в своих делах. Кроме того, вам могут оказать реальную поддержку деловые партнеры и единомышленники.

Телец

Тельцам важно использовать в полной мере свои возросшие интеллектуальные способности. Используйте этот день для углубления своих профессиональных познаний. Вы сможете успешно сдать экзаменационные задания при переаттестации или при защите дипломной работы. Причем вторая половина дня складывается более удачно. Вместе с тем, не торопитесь расставаться со своими деньгами (делать покупки и пр.).

Близнецы

Сегодня у Близнецов могут появиться хорошие шансы решить вопросы, связанные с финансовыми обязательствами, задолженностями. Если вы должны деньги и испытываете затруднения со своевременным их возвратом, то сегодня сможете договориться с кредиторами о пересмотре сроков погашения долга. Также вам могут вернуть старый долг.

Рак ‌‌

Ракам необходимо активнее включаться в коллективный процесс. В одиночку вы не сможете справиться с делами так, как могли бы это сделать вместе с друзьями и единомышленниками. Поэтому подключайте свои деловые связи к решению актуальных вопросов. Вместе с тем, обязательно проверяйте на предмет достоверности всю имеющуюся у вас новостную информацию.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам искать опору в доброжелательных отношениях с коллегами по трудовому коллективу. Это особенно важно для тех, кто занимает руководящие должности – вы можете быть уверены в том, что подчиненные точно и своевременно выполнят поручения. Аналогично и рядовые работники могут рассчитывать на поддержку начальства.

Дева ‌‌

Сегодня у типичных Дев могут усилиться пробивные способности. Вы сможете добиться успеха в конкурентных видах деятельности. Возможно, вам придется вести борьбу за место под солнцем, отстаивать свои права и интересы. Подходите творчески к решению тех или иных вопросов. Успешно проявят себя руководящие работники и собственники бизнеса.

Весы ‌‌

Сегодня Весам очень важно действовать в рамках правил и норм, не допуская даже малейших отклонений от того, что прописано в служебных инструкциях. Дело в том, что ваша деловая репутация может оказаться под угрозой. Отдавайте предпочтение тем делам, которые сможете завершить сегодня. Хорошее время для семейного бизнеса и удаленной работы.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов благоприятный день для деловых поездок, встреч, обсуждения актуальных вопросов с деловыми партнерами и подписания договоров о сотрудничестве. Привлекайте свои деловые связи для решения вопросов. Успешно пойдет торговля, посреднические сделки и консультации. Используйте этот день для сбора полезной информации.

Стрелец

Сегодня благоприятный день для тех Стрельцов, кто работает на подчиненных должностях и занят выполнением текущей работы. Вы преуспеете во многом потому, что вам будут всячески содействовать коллеги по трудовому коллективу. А вот подписывать договора сейчас нежелательно. В переговорном процессе могут возникнуть разногласия.

Козерог

Для Козерогов сегодня важен эмоциональный настрой на продуктивный труд. Относитесь к своей работе с легкостью и творчески. Именно такой настрой позволит вам добиваться результата. Лучше браться за те дела, выполнение которых не требует длительного времени. А вот для тех, кто находится в дальних поездках, командировках, день складывается неблагоприятно.

Водолей

Сегодня у Водолеев не лучший день для проведения спекулятивных сделок, финансовых операций типа игры на валютной и фондовой бирже. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто работает на дому или в семейном бизнесе. Часть ваших доходов может оказаться неофициальной. Например, вас могут попросить выполнить частный заказ.

Рыбы ‌‌

Возможно, сегодня Рыбам придется заниматься не своими делами, а оказывать помощь и содействие друзьям и единомышленникам. Тем не менее, это позитивное время для наработки перспективных деловых связей. Успешно проходят поездки и деловые контакты. Однако это не лучший день для подписания соглашений о сотрудничестве.