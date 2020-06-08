Обстоятельства давят на кошелек — финансовый гороскоп на июнь

Сейчас время тех, кто умеет планомерно трудиться, копить деньги, отшивать просителей, в общем, живет довольно скучно, по мнению некоторых.

Овен ‌‌

Первая половина июня для Овнов складывается весьма напряженно. Усиливается нестабильность в деловых контактах. Запланированные поездки, встречи, знакомства могут срываться по непонятным для вас причинам. Деловое взаимодействие нарушается. Информационный фон неустойчив. Во многом это может быть связано с активизацией ваших тайных недоброжелателей. Могут появиться неприятные слухи, которые будут нервировать вас, выбивая из рабочего ритма. Ваши прежние деловые связи могут ослабнуть. Из-за невыполнения обещаний или из-за отказа сотрудничать под теми или иными предлогами с некоторыми людьми вы можете разорвать отношения. Вместе с тем это благоприятное время для получения доходов от использования ресурса недвижимости: аренды, коммунального хозяйства и строительства. Вторая половина месяца меняет акценты влияний планет в позитивном направлении. Укрепляются и становятся более доверительными отношения с начальством. Может появиться влиятельный покровитель, который будет оказывать вам поддержку в решении многих вопросов. Вам могут предложить выгодные варианты дополнительной подработки. В самом конце месяца усиливается ваш энергетический потенциал и пробивные способности.

Телец

У Тельцов в первой половине июня может сложиться неустойчивое финансовое положение. Те деньги, которыми вы будете располагать, могут оказаться растраченными. Бизнесмены будут склонны к крупным финансовым инвестициям в коллективные проекты. Вместе тем доходность совместного бизнеса от акционерных обществ может существенно снизиться. И вам придется нести большие расходы, чтобы поддерживать бизнес на плаву. Не следует полагаться на удачу, на счастливый случай. Сюрпризы если и будут, то их нельзя назвать приятными. Рядовым работникам рекомендуется воздержаться от работы в составе группы, коллектива. Данный вид делового взаимодействия может сопровождаться спорами и разногласиями при минимальном результате. Вместе с тем это благоприятное время для новых деловых контактов и работы с информацией. Может активизироваться торговля, успешно проходят деловые поездки. Вторая половина июня благоприятствует обмену мнений с единомышленниками из других стран и регионов. Укрепляется ваша деловая репутация. Успешно проходят служебные командировки и работа на вахте. В самом конце месяца вам могут предложить дополнительный источник доходов.

Близнецы

Первая половина июня для Близнецов может сложиться крайне напряженно. Основная проблемная тема может быть связана с взаимоотношениями с начальством. Вы можете почувствовать усиление прессинга со стороны начальства. Вам могут высказывать недовольство, причем в достаточно резкой форме. Если между вами и начальством долгое время копилось взаимное недовольство, то теперь конфликт может перейти в открытую форму. И тогда высока вероятность оргвыводов относительно вашей дальнейшей работы на занимаемой должности. В самом крайнем случае не исключено увольнение. Одновременно с этим у вас может появиться небольшой альтернативный источник доходов. Вторая половина июня связана с позитивными переменами. Вы можете найти новую работу. Любые перемены в карьере могут привести к открытию новых возможностей. Особенно успешно пойдут дела у тех. Кто уже занимает руководящую должность. Вы сможете провести ряд эффективных реформ, тем самым повысив результативность вверенного вам сектора.

Рак ‌‌

У Раков в первой половине июня возрастает вероятность всевозможных помех и препятствий в работе. Внешние обстоятельства складываются неблагоприятно для любых вариантов дополнительной подработки, особенно если это связано с не вполне законным получением дохода. Представители фискальных властей могут проявить более пристальное внимание к вашей работе. Это может привести к проверкам, ревизиям, контрольным закупкам. Соответственно возрастает вероятность получения штрафных санкций. В зону риска могут попасть транспортные услуги и импортно-экспортные операции. Нарушения правил дорожного движения не останутся незамеченными и об этом вас уведомят «письмами счастья». Вместе с тем это благоприятное время для проектно-конструкторской работы и научных исследований. Вторая половина месяца благоприятствует развитию делового партнерского сотрудничества. Успешно идет переговорный процесс. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на рекламной раскрутке проектов. В сфере услуг может повыситься ваша популярность и недостатка в клиентах не возникнет. В самом конце месяца вам может поступить предложение о карьерном росте.

Лев ‌‌

Первая половина июня для Львов может стать временем крайней нестабильности. Возрастает вероятность форс-мажорных событий, в результате которых вам придется в оперативно порядке вносить коррективы в свои планы. У бизнесменом возрастает риск убытков. Если вы ведете совместный с партнерами бизнес, то кто-то из акционеров может заявить о выходе из проекта и затребовать вернуть свою долю. Сбои в финансировании проектов весьма характерны для совместного бизнеса. Также это крайне рискованное время для инвестиций и финансовых заимствований. Если вы являетесь рядовым сотрудником фирмы, то возрастает вероятность производственного травматизма. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности. Крайне нежелательно проводить пусконаладочные работы техники после проведения планового ремонта. Вторая половина июня благоприятствует повышению уровня профессионального мастерства и приобретению практически полезных навыков. В результате у вас может повыситься производительность труда. Отношения в трудовом коллективе складываются конструктивные. В конце месяца в поле вашего зрения может появиться новый деловой партнер, сотрудничество с которым может оказаться долгосрочным.

Дева ‌‌

Девы в первой половине июня могут столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Вам будет очень сложно реализовать свои инициативы. За что бы вы ни взялись, всюду можете сталкиваться с препятствиями. И любая работа будет идти медленно, с большими трудозатратами и при минимальном результате. Звезды советуют вам не бороться обстоятельствами, а пытаться адаптироваться под неблагоприятные обстоятельства. В этом случае вы сможете пройти этот сложный отрезок времени с минимальными потерями. Наиболее проблемные темы могут быть связаны с карьерой, начальством и деловым партнерством. Может осложниться переговорный процесс, усиливаются разногласия с деловыми партнерами. При работе в сфере услуг могут возникать сложности в отношениях с клиентами, заказчиками. Вторая половина июня связана с общим улучшением в делах. Выравниваются отношения в деловом партнерстве. Повышается результативность при работе в сфере услуг. Бизнесменам рекомендуется проводить рекламные акции и предлагать новые виды услуг. В конце месяца хорошо проявят себя изобретатели, инженеры и мастера сервисных центров.

Весы ‌‌

В первой половине июня типичные Весы могут столкнуться с серьезными трудностями при выстраивании отношений с коллегами подчиненными. Особенность момента в том, что вы можете часто сталкиваться с техническими трудностями и препятствиями, для преодоления которых вам может не хватить знаний и квалификации. И это может создавать нервозную обстановку в трудовом коллективе. Могут быть конфликтные ситуации с коллегами. И при этом вы будете склонны работать с большой самоотдачей, теряя на работе много сил. Другая потенциально проблемная тема может быть связана с ухудшением самочувствия на фоне физических перегрузок в работе. Вторая половина июня связана с улучшением общей результативности в работе. Вы сможете наверстать упущенное в начале месяца и добиться прекрасных результатов по итогам всего месяца. Это хорошее время для завершения крупных проектов. Например, строители смогут закончить работу на объекте и благополучно передать его заказчику. В конце месяца активизируется работа в сфере услуг.

Скорпион

У типичных Скорпионов в первой половине июня могут повыситься риски финансовых потерь. Это может стать особенно актуальным для тех, кто в своей деятельности специализируется на финансовых спекуляциях на бирже. Звезды советуют заблаговременно закрыть ранее открытые позиции, пока они внезапно не ушли в минус. Бизнесменам не рекомендуется заниматься инвестициями в рискованные проекты, поскольку велика вероятность потерять вложенные деньги безвозвратно. Также следует осмотрительнее подходить к оптовым закупкам товара с целью перепродажи. Во второй половине июня ситуация станет более гармоничной. Активизируется торгово-закупочная деятельность, ускоряется товарно-денежный оборот. Можно проводить рекламные мероприятия. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешны рекламные акции, увеличив тем самым количество подписчиков и заказчиков. Успешно проходят контакты, поездки, расширятся и укрепятся ваши деловые связи. В самом конце месяца может резко повыситься уровень вашей работоспособности.

Стрелец

В первой половине июня Стрельцы могут столкнуться с ухудшением в деловых партнерских отношениях. Возможно, вам станет сложнее отстаивать свои экономические интересы на фоне повышения активности партнеров. Могут нарушаться ранее достигнутые договоренности. Особенно могут осложниться дела в сфере ремонтно-строительных услуг. Строители могут потерять много времени в простое, потому что подрядчики нарушат обязательства и не подвезут своевременно стройматериалы. Также могут осложниться дела у тех, кто для ведения бизнеса арендует помещения. Вторая половина месяца складывается благоприятно для роста доходов. Те же строители могут повысить темп работ и наверстать упущенное, войдя к концу месяца в график работ. У бизнесменов хорошее время для инвестиций в недвижимую собственность, в покупку офисов, складских помещений, магазинов и земельных участков. В самом конце месяца торговцы смогут усовершенствовать логистику и доставка товара станет дешевле.

Козерог

В первой половине июня Козерогам придется столкнуться с внешними помехами и вам будет сложно сосредоточиться на выполнении текущей работы. Возможно, вам будут часто звонить по телефону в рабочее время знакомые и родственники, озадачивая вас своими проблемами, не имеющими ничего общего с вашей работой. Пытаясь помочь знакомым вы тем самым можете терять много своего рабочего времени. И если этим помехам не поставить надежный заслон, то вы рискуете не справиться со своими делами или выполнить работу в спешке и с низким качеством. Кроме того, вам может поступать ложная информация по работе, отчего вы рискуете принять ошибочные решения. Вторая половина июня напротив, благоприятствует развитию и укреплению деловых связей. Вы сможете познакомиться с энергичными людьми, которые смогут быстро решать вопросы. Поэтому в этот период рекомендуется чаще привлекать свои деловые связи к решению актуальных вопросов. В самом конце месяца хорошее время для покупки недвижимости и подписания договора аренды.

Водолей

В первой половине июня у Водолеев складывается крайне нестабильная финансовая ситуация. Если у вас есть в распоряжении определенная сумма свободных денег, то велика вероятность очень быстро растратить эти деньги. Причем, назначение финансовых расходов может иметь спекулятивную основу. В частности вам могут предложить вложить деньги в инвестиционный фонд или в брокеркую контору с целью получить сверхдоходы. Однако звезды советуют этого не делать, поскольку велика вероятность безвозвратной потери денег, вложенных в этот период. Держитесь подальше от финансовых авантюр. Вторая половина месяца может быть связана с мощным ростом доходов от основной работы и от любых вариантов дополнительной подработки. Также вам могут предлагать варианты дополнительных источников дохода. Например, могут предложить поработать сверхурочно или на полставки на подмене заболевшего коллеги. Это благоприятно время для оформления причитающихся вам по закону выплат типа льгот, компенсаций, субсидий, налоговых вычетов.

Рыбы ‌‌

В первой половине июня типичным Рыбам рекомендуется быть крайне осмотрительными в своих личных инициативах. Дело в том, что в этот период вы рискуете получить ложное представление о том, что и как лучше делать. В результате ошибочного мнения вы рискуете уйти далеко в сторону от верной дороги, и в дальнейшем придется признавать свои ошибку и исправлять результаты заблуждений. Особенно большие проблемы могут возникнуть у тех, кто специализируется на семейном бизнесе или выполняет ремонтно-строительные работы. Конфликтная ситуация с родственниками может стать верным индикатором того, что вы встали на ложный путь и родственники могут попытаться вас предостеречь. Вторая половина июня связана с избавлением от иллюзий. Перед вами могут открыться новые перспективы. Хорошее время для составления планов и работы на будущее. Не нужно ждать результата сразу по ходу действий. Вложенный труд может принести вам намного больший результат спустя какое-то время. Труд во второй половине июня символически похож с посевом зерен в поле – урожай придется собирать позднее, когда он созреет.