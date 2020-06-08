Проявляйте инициативу — финансовый гороскоп на 8 июня

Кому сегодня нужно смелее предлагать свои идеи, а кому — сидеть тихо?

Овен ‌‌

Сегодня Овны могут много времени потратить на выполнение тяжелой работы, результат которой окажется весьма сомнительным. А причина может быть в том, что при принятии решений вы опирались на ложную информацию. Поэтому отнеситесь с критичностью к поступающей информации. Вместе с тем, это хорошее время для перспективного планирования.

Телец

Этот день складывается благоприятно для тех Тельцов, чьим непосредственным начальником является женщина. Вы можете рассчитывать на получение выгодного заказа, роста доходов. Особенно успешно пойдет работа, предусмотренная графиком и планом. Отдавайте предпочтение той работе, к которой вы привыкли. Успешно поработают руководители фирм.

Близнецы

Это благоприятный день для тех Близнецов, кто пребывает в дальних поездках, командировках или чья деятельность имеет отношения к другим странам и регионам. Также это хорошее время для маркетинговых исследований рынка и проведения рекламных мероприятий. Однако некоторые дела так и останутся незавершенными.

Рак ‌‌

Раки способны подойти творчески к практическим делам. Это хороший день для изобретателей, рационализаторов, индивидуальных предпринимателей. У вас будет много интересных неординарных идей, многие из которых окажутся очень ценными с точки зрения увеличения доходов. Старайтесь не привлекать к себе постороннего внимания.

Лев ‌‌

У Львов благоприятный день для делового партнерства в широком смысле этого слова. Вы сможете договориться о сотрудничестве и подписать соответствующие соглашения. У тех, кто работает в сфере услуг, увеличится приток клиентов. И ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов. Однако это не лучший день для инвестиций в бизнес.

Дева ‌‌

Сегодня нелегко придется тем Девам, кто работает в непосредственном контакте с начальством. Вам могут высказать претензии, замечания, с которыми вам трудно будет согласиться. Возможна конфликтная ситуация, если вы не сможете сдержать своих амбиций. Делайте свое дело и не отвлекайтесь. Не забывайте о соблюдении исполнительской дисциплины.

Весы ‌‌

В этот день Весы могут рассчитывать на удачу при проведении финансовых операций. Преуспевают представители профессий, призванных сделать жизнь людей красивее, радостнее, приятнее (индустрия моды, отдыха и развлечений). Воздерживайтесь от тайной и незаконной деятельности. Не исключены проверки, ревизии и контрольные закупки.

Скорпион

Если Скорпионы ищут новую работу, то сегодня удачный день для публикации объявлений и резюме на специализированных сайтах Интернета. Участие в конкурентных видах деятельности пройдет успешно, и вы сможете потеснить своих соперников. Поэтому можно принимать участие в кастингах, конкурсах. Возможны технические сбои.

Стрелец

Стрельцы преуспеют в делах, связанных с подведением итогов. Это благоприятный день для офисных служащих, работающих с документами и отчетами. Можно подготавливать и сдавать отчеты. Работа с цифрами пойдет успешно, вы практически не будете допускать ошибок. Вместе с тем, отношения с начальством могут испортиться.

Козерог

Это благоприятный день для торгово-закупочной и посреднической деятельности Козерогов. Можно заключать торговые сделки, закупать товар на оптовых базах. Ваши товары и услуги будут востребованы, возрастает покупательский спрос, ускоряется товарно-денежный обмен. Также это хороший день для учебы, контактов и деловых поездок.

Водолей

Результат работы Водолеев может зависеть от специализации в профессии. Сегодня преуспевают представители творческих профессий, связанных с искусством, музыкой. Также хорошо проявят себя инженерно-технические работники, изобретатели и рационализаторы. Вы сможете придумать нечто такое, отчего вырастет производительность труда.

Рыбы ‌‌

Любые рекламные акции, которые Рыбы будут проводить сегодня, неизменно будут пользоваться успехом у потенциальных клиентов и партнеров. Это хорошее время для творческих инициатив. Укрепляется ваша деловая репутация. Вместе с тем, сейчас нежелательно подписывать договор на аренду помещений.