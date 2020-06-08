Интриги вокруг — любовный гороскоп на 8 июня

Сегодня вы можете стать жертвой чужих интриг или почувствовать давление из вне на вашего партнера.

Овен ‌‌

У Овнов попытки уйти от решения проблем могут способствовать возрастанию напряженности и началу ссоры с второй половинкой. У одиноких Овнов может быть возбужденное настроение, которое повлияет на общение не самым лучшим образом. Постарайтесь удержаться от возможных резкостей.

Телец

Тельцы, постарайтесь не вспылить, услышав критические замечания в свой адрес из уст второй половинки. Одинокие Тельцы могут поддаться инертности. Вместо того, чтобы знакомиться и налаживать личную жизнь вы предпочтете посвятить досуг праздному времяпровождению у себя дома.

Близнецы

Хотя любимый человек готов успокоить бурные эмоции Близнецов, постарайтесь и вы свою лепту внести в нормализацию обстановки. Сдерживайтесь по мере возможностей. Не исключено, что одинокие Близнецы согласятся на спонтанную связь.

Рак ‌‌

Попытки любимого человека обновить стиль вашего питания и изменения бытовых привычек может натолкнуться на ваше сопротивление. Главное – чтобы несогласие во мнениях не вылилось в крупномасштабную войну. Если свободные Раки в этот день изменят образ мыслей, то обретут счастье.

Лев ‌‌

Обострившаяся в этот день неуверенность может помешать одиноким Львам уверенно идти к поставленной цели. Львы, находящиеся в паре, также испытывают сомнения относительно будущего. Однако любимый человек вам докажет, что ваши опасения напрасны.

Дева ‌‌

Обычно сдержанные Девы в этот день могут потребовать от объекта своей страсти сексуальных экспериментов. Одинокие Девы могут завязать новое знакомство при весьма странных обстоятельствах. Настолько странных, что впоследствии будут спрашивать себя: а не приснилось ли это мне все это?

Весы ‌‌

В этот день Весы могут иначе взглянуть на отношения с объектом своей симпатии. Скорее всего, какое-то внешне незначительное событие послужит толчком и началом перемен между вами. Одинокие Весы испытают потребность пересмотреть планы на будущее.

Скорпион

Залог счастья в отношениях с любимым человеком для Скорпионов может быть только одним – это честное и открытое признание своих ошибок. Одинокие Скорпионы могут развить бурную деятельность в поиске счастья. И не исключено, что результат вас приятно удивит.

Стрелец

Для Стрельцов друзья могут стать причиной беспокойства и эмоционального напряжения. Не исключено, что кто-то из ближайшего окружения попытается подтолкнуть ваш союз к разрыву. Одинокие Стрельцы могут проявлять излишнюю страстность в общении с приятелем противоположного пола.

Козерог

Не исключено, что атмосфера в вашем романтическом союзе может быть насыщена тайнами и недоговоренностями. Некоторых Козерогов это может серьезно раздражать и вывести из равновесия. У одиноких Козерогов может появиться тайный поклонник.

Водолей

Свободные Водолеи, в попытках вызвать к себе интерес со стороны противоположного пола постарайтесь сбавить напор, иначе эффект может быть прямо противоположным. Семейные Водолеи могут увидеть свой романтический союз в несколько идеалистичном виде.

Рыбы ‌‌

Вполне возможно, что Рыбы поймут как увлекательно вновь и вновь открывать в любимом человеке новые черты. Одинокие Рыбы в этот день рискуют стать жертвой чужой интриги и остаться наедине с опасным вам человеком. Однако ваша знаменитая интуиция вовремя даст нужный сигнал.