Расцвет чрезмерности — гороскоп на 8 июня

17-18 лунные сутки. Сегодня встреча Луны с Юпитером и Плутоном во всем провоцирует чрезмерность.

Будут смешаны положительные и отрицательные переживания, затронуты былые идеалы и амбиции. Возможны вспышки экспансии, фанатизма, ревности, деспотизма, зависти, жажды реванша. Не исключено повышение аппетита. Среди положительных проявлений дня — щедрость, благородство, гостеприимство, покровительство. Ценными ресурсами окажутся власть и популярность, завоеванные в прошлом. Удачи будут следствием прежних рисков, жертв и вложений. Вероятны компенсации с большими процентами, важные профессиональные и моральные уроки.

Овен ‌‌

В эти сутки Овнам не стоит пререкаться с начальством и старшими, лучше подстроиться или отступить в тень. Вы сможете поладить с сильными мира сего или найти понимание у родителей, если не станете оспаривать их власть и авторитет, воевать с ними на идеологическом поле. Ваши позиции усилятся, если вы в чем-то им помогли. Если вчера вы не успели им услужить, еще не поздно сделать это сегодня с утра.

Телец

Тельцы в эти сутки могут рассчитывать на удачу, в том числе, вдали от дома, в общении с иностранцами или соотечественниками. Ожидается успех в решении давней проблемы, связанной с эмиграцией, командировкой, высшим образованием, с юридической, педагогической, политической или научной карьерой. Подходящее время для поиска защиты и покровительства в знакомом кругу. Дополнительную силу вам даст вера.

Близнецы

Этот день дразнит аппетиты Близнецов. Ситуация может искушать вас крупными ставками и даже сулить джек-пот, но на деле, ваш выигрыш будет строго пропорционален прежним вложениям. При общем благоприятном положении ваших дел, хорошей предыстории или влиятельных партнерах, вы можете получить от судьбы дополнительные поблажки: долю в наследстве или в общих активах, щедрый подарок, налоговый вычет.

Рак ‌‌

Сегодня звезды не советуют Ракам игнорировать признанные авторитеты и традиции, осмеивать или критиковать чужие ценности и святыни. Для этого важно следить за своими словами. Стоит удвоить корректность в чуждой среде, например, среди иностранцев, представителей властных структур, более высокого или низкого социального слоя. Ценен моральный итог переговоров, диалога, урока, публичного выступления.

Лев ‌‌

Сегодня Львы зависимы от роковой предыстории событий: суммы прежних усилий, дисциплины или безалаберности помощников, условий работы, состояния здоровья. При благополучном исходе, вы будете праздновать победу над старой проблемой, а при неудачном, до последнего верить в успех и сражаться с ней. Нежелательны новые начинания: вместо желанных плодов, на возделанном вами поле пышно расцветут сорняки.

Дева ‌‌

Сегодня Дев ждет минута триумфа. Возрастают шансы на долгожданное признание, вознаграждение. Успех общего дела может оказаться важнее вашей личной победы. Не исключено, что принимать поздравления будете не вы, а ваши друзья, родственники, подопечные. Возможна гордость за детей, земляков или единоверцев. В этом случае, звезды советуют не поддаваться зависти и от души порадоваться за близких людей.

Весы ‌‌

Сегодня для Весов на первом месте благо семьи или успех сверхценной идеи, на фоне которых меркнут их личные амбиции. Возможен критичный момент в связи с жильем. Ваш дом или офис могут посетить важные гости. Не исключен прилив патриотизма, гордости за страну, а из менее благородных чувств - ревность и собственничество. Сложны контакты с авторитарными родителями, властями, деспотичным начальством.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам сделать максимум возможного. Срочное дело лучше не откладывать, завтра обстоятельства станут менее благоприятными. В то же время, можно не стараться любой ценой успеть все и сразу: у вас есть фора и в ближайшее время вы легко завершите задуманное. На волне сегодняшего вдохновения и удачи не стоит начинать новые крупные дела: в планах будут заметные погрешности.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов актуальны темы богатства и власти, даваемой материальными ресурсами. В фокусе внимания - крупные и ценные активы. Возможны удачи за счет накоплений, процентов, чужих пожертвований, кредита доверия от влиятельных лиц и организаций. День значим для инвесторов, коллекционеров. Можно выкупить заклад или фамильную собственность. Опасна иллюзия достатка за счет все новых займов.

Козерог

Сегодня Козероги не довольствуются малым, не готовы быть аскетами. День подпитывает ваши амбиции, наводит увеличительное стекло на ваши позитивные и негативные чувства. Возможен всплеск честолюбия, ревности, фанатичной веры. Положительными качествами могут стать страстность, гостеприимство, благородство, самоотверженность ради идеи. Удача придет в критический момент. Возможно повышение аппетита.

Водолей

Сегодня для Водолеев имеют большое значение закулисные действия, скрытые успехи или реалии внутренней жизни. Именно они, а не внешние блестки, станут для вас истинным мерилом успеха. Возможно, вы одержите тайную победу над своей давней слабостью, настроитесь на крупную материальную жертву или на суровое моральное испытание, на окончательную победу над болезнью или на погашение старинного долга.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыб страшит будущее, но магически притягивает прошлое, о котором напомнит вдохновляющее событие. Звезды дают надежду на временный законный возврат в дорогие вашему сердцу времена. Скорее всего, откат назад будет весьма неспешным и займет не один месяц. Вы можете использовать этот период для укрепления в вере, для дополнительного роста своего рейтинга или воссоединения с единомышленниками.