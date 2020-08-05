Астролог: «Окрас кошки влияет на энергетику вашего дома»

Еще с древности считали, что энергетика кошек может преобразить жизнь своих хозяев.

Особую роль в этом играет окрас питомца. Астрологи с уверенностью говорят, что кошки сильно влияют на энергетику. Животное может усиливать энергетические потоки в доме, а также выступать в роли талисмана.

Рыжий окрас

Известно, что рыжие кошки приносят в дом богатство. Подобный окрас во многих культурах считается денежным. Так как рыжий цвет схож с золотом. Считается, если завести в доме рыжего кота, то можно привлечь удачу в работе, бизнесе или обрести счастье в новой сфере деятельности. Такой питомец является талисманом. Он убережет вас от непреднамеренных расходов и финансовых потерь. Рыжий кот поможет в обучении, а также стать более ответственным и чутким.

Белый или серый окрас

Соседствующая с вами кошка подобного окраса приносит в дом любовь, она помогает во взаимоотношениях. С таким питомцем у вас будет меньше ссор и конфликтов, в связи с тем, что люди будут чаще идти на примирение. Обычно семьи, в которых есть белые или серые коты, крепче остальных. В их доме больше добра и искренности. Такие коты помогают тем, кто находится в поисках любви. Бытует мнение, если позвать в дом человека, который вам симпатичен, то белая кошка сможет привязать его к вам. Белого и серого кота можно подарить близкому человеку. От этого ваши отношения стану крепче, исчезнут обиды и недопонимания.

Черный окрас

Оказывается, черные коты — лучший оберег для дома и семьи. Такие животные будут оберегать вас от порчи, сглаза, разных болезней. Это в принципе универсальные животные. Они позитивно воздействуют на все сферы жизни. Черные коты — самые таинственные животные, с ними связано много суеверий. Они помогают бороться со злом, завистью и оберегают свою семью от различных напастей. Хорошей приметой считается, если черная кошка пришла к вам сама. Приютив животное, вы привлечете удачу к вам в дом. Если в дом придет человек со злыми намерениями, то черный кот обязательно отреагирует на такого гостя. А по неспокойному поведению животного можно определить, что может произойти что-то не особо приятное.

Трехцветный окрас

Держать в доме трехцветную кошку к счастью. Многие даже не догадываются, что их питомец приносит удачу всем, соседствующим с ним. Обычно владельцы трехцветных кошек — счастливые люди, а все потому, что имеют четко поставленные цели и задачи. Японцы признают таких кошек как очень ценных. Раньше мореплаватели покупали их за огромные деньги.